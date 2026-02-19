Menu
Home/Noticias/Trump inaugura Junta de Paz con líderes de más de 40 países

Trump inaugura Junta de Paz con líderes de más de 40 países

Facebook
Twitter
Pinterest
Se realizan los últimos preparativos para la reunión de la Junta de Paz en el Instituto Donald J. Trump para la Paz de Estados Unidos, en Washington, EE. UU., el 19 de febrero de 2026. (Italia) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en Washington a líderes y representantes de más de 40 países para la primera reunión de la Junta de Paz de Trump, una iniciativa que busca impulsar la resolución de conflictos internacionales, comenzando por la guerra en Gaza.

La cita se celebró en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del mandatario republicano. Durante la apertura, Trump aseguró que se trata de “la junta directiva más importante” por el poder y el prestigio de sus integrantes.

Entre los asistentes estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Hungría, Viktor Orbán. También participaron el mandatario indonesio, Prabowo Subianto; el primer ministro de Camboya, Hun Manet; y el presidente de Vietnam, To Lam.

Delegaciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uzbekistán, Catar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo formaron parte del encuentro. México, Rumanía, Italia y República Checa acudieron como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

Un foro con ambición global

Trump llegó acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de Gabinete Susie Wiles y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner. Antes de la foto oficial, el mandatario bromeó con los asistentes al sugerir que “deberían sonreír”.

Aunque la Junta de Paz de Trump se creó inicialmente para supervisar un plan de paz en Gaza tras el conflicto entre Israel y Hamás, el republicano afirmó que su alcance será más amplio. Según dijo esta semana, la organización trabajará con Naciones Unidas “en algunos casos” y se enfocará en promover “la paz en todo el mundo”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no asistió al encuentro. En su representación acudió el ministro de Exteriores, Gideon Saar.

Trump ha destacado el “potencial ilimitado” del nuevo organismo y lo presenta como una plataforma para coordinar esfuerzos diplomáticos entre gobiernos aliados y socios estratégicos. La reunión marca el inicio formal de una iniciativa que, según la Casa Blanca, aspira a convertirse en un foro permanente para la mediación internacional.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
EE.UU. amenaza con abandonar la AIE si no corrige su rumbo hacia las energías limpias
February 19, 9:00 AM
By
Noticias
Jueza federal anula política de detención obligatoria para inmigrantes en proceso de deportación
February 19, 8:30 AM
By
LocalNoticias
Nueva Jersey implementa dispositivos de traducción en oficinas de vehículos para atender a inmigrantes en más de 80 idiomas
February 19, 8:00 AM
By
Noticias
Más de 550 escuelas de camiones y autobuses en EE.UU. deberán cerrar por incumplir normas de seguridad
February 19, 7:00 AM
By
Noticias
Detienen a joven armado con escopeta cerca del Capitolio de EE.UU. sin que se reporten heridos
February 18, 8:30 AM
By
Noticias
Estudio revela que el algoritmo “Para ti” de X inclina opiniones hacia posturas más conservadoras
February 18, 8:00 AM
By
Noticias
EE.UU. revisará la vacuna contra la gripe de Moderna tras rechazo inicial
February 18, 7:30 AM
By
Noticias
Producción industrial de EE.UU. crece 0,7 % en enero impulsada por manufactura y servicios públicos
February 18, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *