Menu
Home/Noticias/Trump impone un arancel del 25 % a países que mantengan relaciones comerciales con Irán

Trump impone un arancel del 25 % a países que mantengan relaciones comerciales con Irán

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/FRANCIS CHUNG / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 25 % a los productos procedentes de países que compren, importen o mantengan relaciones comerciales con Irán.

La Casa Blanca informó que la medida se adopta al considerar que las acciones del Gobierno iraní representan una amenaza persistente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La orden recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y que, desde entonces, ha sido ampliada en varias ocasiones. Entre ellas, se incluyen sanciones dirigidas a los sectores energético y petroquímico, así como medidas vinculadas a violaciones de derechos humanos.

Según la Administración Trump, el nuevo arancel es una “consecuencia directa” de que la política de Teherán continúa suponiendo un riesgo que requiere acciones adicionales por parte de Washington.

El secretario de Comercio será el encargado de identificar a los países que realicen transacciones comerciales con Irán. Posteriormente, el secretario de Estado, en coordinación con otros funcionarios del Ejecutivo, determinará el alcance y la aplicación del arancel en cada caso.

La orden ejecutiva también establece que el presidente podrá modificar o ajustar la medida si otros países adoptan represalias comerciales o si Irán, o los Estados afectados, toman decisiones alineadas con la política exterior estadounidense.

La medida refuerza la estrategia de presión económica de Washington contra Teherán y amplía su impacto a terceros países que mantengan vínculos comerciales con el régimen iraní.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Niños detenidos durante meses en el último centro familiar para migrantes que sigue abierto en EE.UU.
February 7, 9:00 AM
By
Noticias
Despidos en The Washington Post reavivan el temor al debilitamiento del periodismo en Estados Unidos
February 7, 8:00 AM
By
LocalNoticias
Nueva York se prepara para uno de los fines de semana más fríos de su historia
February 7, 6:00 AM
By
NoticiasSalud
Confirman un segundo caso de tuberculosis en una escuela secundaria de Nueva York
February 6, 3:00 PM
By
Noticias
Rusia se abre a un nuevo acuerdo nuclear con EE.UU. tras la expiración del START III, mientras China se mantiene al margen
February 6, 9:00 AM
By
Noticias
EE.UU. ataca buque vinculado al narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos
February 6, 8:00 AM
By
Noticias
Juez federal prohíbe a ICE usar datos fiscales para localizar inmigrantes
February 6, 7:00 AM
By
Noticias
Liberan a dos hermanos detenidos por inmigración junto a su madre en Texas
February 5, 8:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *