El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que podría imponer Trump Groenlandia aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, al considerar que la isla es clave para la seguridad nacional estadounidense.

Durante una mesa redonda sobre atención médica rural, Trump afirmó que no descarta aplicar medidas comerciales contra las naciones que se opongan a su postura. “Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional”, señaló el mandatario, insistiendo en que el tema es prioritario para su Gobierno. La advertencia sobre Trump Groenlandia aranceles se suma a una estrategia ya utilizada por su administración en otros frentes internacionales.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha recurrido a los aranceles como herramienta de presión política frente a socios comerciales. En ese periodo, su Gobierno llegó a elevar hasta en un 50 por ciento las tasas sobre importaciones procedentes de países como Brasil y la India, como represalia por decisiones políticas y comerciales que Washington consideró contrarias a sus intereses.

Las declaraciones del presidente se producen después de que Dinamarca, país del que depende Groenlandia como territorio autónomo, anunciara un refuerzo inmediato de su presencia militar en la isla, así como la realización de maniobras defensivas. El objetivo, según las autoridades danesas, es responder a las preocupaciones de Estados Unidos sobre la seguridad en la región ártica.

A esa iniciativa se han sumado Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos, que también prevén el envío de tropas a Groenlandia. El Gobierno de Trump ha expresado su interés en la isla argumentando razones de seguridad nacional y el riesgo de que China o Rusia amplíen su influencia en la zona, rica en metales preciosos y tierras raras.

La Casa Blanca aseguró este jueves que el despliegue militar europeo no afecta en absoluto al objetivo de Trump de avanzar en el control de Groenlandia. Desde Washington se mantiene la postura de que la isla es estratégica para los intereses estadounidenses a largo plazo.

Por su parte, el Gobierno de Dinamarca ha reiterado que Groenlandia es parte de su soberanía y ha rechazado las pretensiones de Estados Unidos. No obstante, las autoridades danesas se comprometieron a crear un grupo de trabajo conjunto con el Ejecutivo de Trump para abordar las discrepancias y mantener el diálogo abierto sobre el futuro del territorio.