El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, ha expresado su interés en mantener una reunión con él en Washington, un gesto que podría marcar el primer acercamiento formal entre ambos después de una campaña electoral llena de declaraciones cruzadas.

Trump habló brevemente con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, donde comentó que su equipo ya explora la posibilidad de coordinar un encuentro. Según el mandatario, Mamdani desea viajar a la capital para iniciar un diálogo, algo que el presidente considera posible en los próximos días.

De celebrarse, sería la primera conversación directa entre Trump y Zohran Mamdani desde las elecciones municipales del 4 de noviembre, en las que el demócrata hizo historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven en ocupar el cargo. Mamdani, identificado con el ala socialista democrática, ha sido blanco frecuente de las críticas del presidente, quien lo ha calificado de “comunista” en múltiples intervenciones.

Tras los comicios, Trump había condicionado cualquier conversación a que Mamdani diera el primer paso. Durante la recta final de la campaña, incluso llegó a advertir que, si el “candidato comunista” ganaba, sería difícil mantener el apoyo federal para la ciudad más poblada del país. Ese rumbo parece haber cambiado.

Este domingo, el mandatario adoptó un tono más conciliador y dijo que su administración trabajará por el bienestar de Nueva York, a la que definió como una ciudad clave para Estados Unidos.

“Queremos ver que todo le vaya bien a Nueva York”, afirmó, evitando repetir los ataques de semanas anteriores.

La posibilidad de un diálogo directo entre Trump y Zohran Mamdani abre un nuevo capítulo en la relación entre la Casa Blanca y la ciudad, marcada por tensiones políticas desde hace años. Queda por verse si este acercamiento será un gesto simbólico o el inicio de una relación más estable entre ambos gobiernos.