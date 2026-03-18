El líder opositor Edmundo González Urrutia afirmó este miércoles que el triunfo de Venezuela Clásico Mundial representa un regalo para el país. Además, pidió que esta alegría colectiva se convierta en una referencia para el futuro.

A través de un mensaje en la red social X, el exembajador agradeció a la selección nacional. “Gracias al equipazo venezolano por ese regalo. Por permitirnos celebrar, por darnos un respiro, por recordarnos lo que somos. Y también lo que podemos volver a ser”, expresó.

Un triunfo que trasciende el deporte

El Venezuela Clásico Mundial marcó un momento histórico para el país. La selección se consagró campeona tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en Miami.

El partido se decidió en la novena entrada con un doble de Eugenio Suárez que rompió el empate.

Por eso, González insistió en que la celebración no debe quedarse en lo momentáneo. “Que este sentimiento nacional nos acompañe también en lo que viene”, añadió en su publicación.

Reacciones oficiales y celebración nacional

Mientras tanto, la victoria generó reacciones en todos los niveles del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles como día de júbilo no laborable para celebrar el campeonato.

Asimismo, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció la suspensión de actividades escolares en todo el territorio nacional durante la jornada.

Las celebraciones se extendieron por distintas ciudades, donde miles de personas salieron a las calles. El triunfo fue recibido como un símbolo de unidad en medio de un contexto complejo.

Un momento de unidad nacional

Finalmente, el Venezuela Clásico Mundial logró algo poco habitual en el país. Ciudadanos de distintas posturas políticas coincidieron en celebrar el logro deportivo.

De este modo, el mensaje de González apunta a transformar ese momento en algo más duradero. La intención, según sus palabras, es que la emoción colectiva sirva como punto de partida para lo que viene.