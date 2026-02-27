Menu
Alcalde de Nueva York propone a Trump inversión récord en vivienda asequible

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente Donald Trump fotografiados en el Despacho Oval el 26 de febrero de 2026. | Zohran Mamdani/X

El plan de vivienda asequible Nueva York fue el eje de la reunión entre el alcalde Zohran Mamdani y el presidente Donald Trump en Washington. El mandatario local solicitó una inversión federal que, de aprobarse, sería la mayor en más de cinco décadas.

La propuesta contempla más de 21.000 millones de dólares en subvenciones. Además, permitiría construir 12.000 nuevas viviendas en Sunnyside Yard, en el distrito de Queens.

Según la Alcaldía, el área es estratégica por su cercanía a Manhattan. Por eso, el proyecto incluye no solo viviendas, sino también parques, escuelas y centros de salud.

Alcance del proyecto en Queens

El desarrollo de vivienda asequible Nueva York también prevé generar alrededor de 30.000 empleos. De este modo, el plan busca atender la crisis habitacional y estimular la economía local.

Durante el encuentro, Mamdani presentó una portada simulada que destacaba la inversión propuesta. Asimismo, evocó un episodio histórico de la década de 1970 relacionado con la negativa federal a asistir a la ciudad.

Aunque ambos mantienen diferencias políticas marcadas, la reunión reflejó un tono pragmático. Mientras tanto, el equipo del alcalde aseguró que el presidente se mostró entusiasmado con la iniciativa.

Otros temas en la agenda

Además del proyecto de vivienda asequible Nueva York, Mamdani abordó la situación de una estudiante detenida por agentes migratorios. Según el alcalde, el presidente aseguró que su liberación sería inminente.

Finalmente, el plan queda ahora sujeto a la voluntad del Gobierno federal y al proceso presupuestario. De concretarse, marcaría un hito en la política de vivienda de la ciudad más poblada del país.

El Especialito

El Especialito

