Buscar
menú

Redes Sociales

Facebook-f X-twitter Youtube Instagram Linkedin
Home/Farándula/Campaña nacional en EE.UU. busca reivindicar el aporte de los inmigrantes frente al clima xenofóbico

Campaña nacional en EE.UU. busca reivindicar el aporte de los inmigrantes frente al clima xenofóbico

Facebook
Twitter
Pinterest
Combo de fotografías cedidas por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) que muestra a la cofundadora de la Unión de Trabajadores Agrícolas (United Farm Workers) y líder sindical Dolores Huerta y a la icónica agrupación musical Los Tigres del Norte. EFE/ Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC)

Una coalición de artistas, actores y líderes comunitarios se unió este fin de año para lanzar una campaña nacional que busca reivindicar los aportes de los inmigrantes en Estados Unidos y frenar la narrativa xenofóbica que se ha intensificado con las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

La iniciativa está encabezada por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, una organización que ha recurrido a figuras con amplia credibilidad pública para enviar un mensaje claro: los inmigrantes son parte esencial del desarrollo del país y merecen dignidad, respeto y justicia.

Pedro Ríos, director del Programa Fronterizo Estados Unidos México del organismo, explicó a EFE que el objetivo es elevar la voz frente a los discursos que criminalizan a comunidades enteras. Para Ríos, la campaña busca contrarrestar mitos dañinos y recordar el impacto real que tienen los inmigrantes en la economía y en la vida social del país.

Entre las figuras que participan se encuentra la legendaria agrupación Los Tigres del Norte, quienes grabaron un video en el que recuerdan sus propios orígenes migrantes y afirman que la comunidad latina constituye casi la mitad de la fuerza laboral inmigrante en Estados Unidos. Para ellos, el éxito económico del país no se entiende sin el trabajo que generaciones de inmigrantes han aportado de forma constante.

La sindicalista Dolores Huerta, cofundadora del sindicato de trabajadores agrícolas, advirtió que las recientes redadas migratorias están afectando también a comunidades indígenas y denunció que muchas detenciones responden al color de piel y no a la búsqueda de justicia. Huerta calificó la situación como una forma de limpieza étnica.

La campaña se amplía también al mundo del cine y la música. Entre los participantes están los actores Tonatiuh, Melissa Barrera y Mishel Prada, además de artistas como Chiquis, Marisela y Wil Dog Abers, del grupo Ozomatli. Barrera, conocida por su papel en la saga Scream, destacó que los inmigrantes no son ajenos al país, sino parte fundamental de su identidad cultural.

El mensaje central de esta iniciativa es reforzar la solidaridad entre inmigrantes y recordar que tanto quienes tienen residencia legal como quienes nacieron en Estados Unidos pueden alzar la voz por las comunidades más afectadas por las políticas migratorias.

AFSC adelantó que la campaña podría extenderse más allá de diciembre y continuar en 2026, con la expectativa de sumar nuevas voces y ampliar el alcance del esfuerzo.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Gabrielle Henry, delegada de Jamaica en Miss Universo, evoluciona favorablemente tras su caída en el escenario
November 24, 11:00 AM
By
Farándula
Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años
November 24, 10:00 AM
By
Farándula
Nuevo avance de la quinta temporada de Stranger Things revela la batalla final en Hawkins
November 24, 9:00 AM
By
Farándula
Joan Manuel Serrat vuelve al escenario en Mahón para un concierto benéfico
November 23, 4:00 PM
By
Farándula
Bizarrap inaugura en Barcelona la tienda más grande de JD Sports en Europa
November 23, 1:00 PM
By
Farándula
Bad Bunny enciende Santo Domingo en el arranque mundial de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’
November 22, 6:00 AM
By
Farándula
Sebastián Yatra lanza ‘La fkn vibra’, su primera colaboración con el mexicano Xavi
November 21, 10:00 AM
By
Farándula
Frida Kahlo podría romper récord mundial con la subasta de su obra El sueño (La cama)
November 20, 1:00 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *