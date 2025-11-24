Luka Doncic volvió a ser decisivo. El esloveno firmó 33 puntos, once rebotes y ocho asistencias en la victoria 108-106 de Los Ángeles Lakers sobre los Utah Jazz, su segunda conquista ante este mismo rival en menos de una semana. El encuentro, reñido hasta el final, confirmó nuevamente el peso del base en el engranaje angelino.

Doncic lanzó para 10 de 24, recuperó tres balones y dejó una de las jugadas de la noche cuando interceptó un pase de Kevin Love, lideró el contragolpe y asistió a Jaxon Hayes para un poderoso alley-oop al comienzo del segundo cuarto.

LeBron James, en apenas su segundo partido de la temporada, también aportó un desempeño sólido: 17 puntos, seis rebotes y ocho asistencias. Con este resultado, los Lakers alcanzan una marca de 12-4, empatados con Denver en el segundo lugar del Oeste.

La jornada dejó otras actuaciones destacadas, entre ellas la del mexicano Jaime Jáquez Jr., quien registró 22 puntos, dos rebotes y siete asistencias en la victoria 127-117 de los Miami Heat en Philadelphia. Jáquez acertó diez de doce tiros de campo y guió a su equipo en un partido clave contra unos 76ers irregulares.

En el desierto, los Phoenix Suns continúan en su dinámica positiva. Vencieron 111-102 a los San Antonio Spurs, ausentes de Victor Wembanyama. Dillon Brooks firmó 25 puntos y Devin Booker añadió 24, sellando su décima victoria en los últimos doce encuentros.

La racha más impresionante sigue siendo la de los Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander volvió a dominar, esta vez con 37 puntos, cinco rebotes y siete asistencias en apenas treinta minutos. OKC venció a los Portland Trail Blazers, el único equipo que los ha derrotado este año, y encadenó su noveno triunfo consecutivo. Ajay Mitchell aportó veinte puntos en apoyo del líder del equipo.

En Cleveland, Kawhi Leonard regresó tras diez partidos de baja, pero sus Clippers cayeron ante los Cavaliers, inspirados por los 37 puntos y cinco triples de Donovan Mitchell. Leonard finalizó con veinte puntos y James Harden con diecinueve, un día después de haber anotado cincuenta y cinco frente a Charlotte. Ivica Zubac sumó un notable doble doble de treinta y tres puntos y dieciocho rebotes, aunque sin recompensa.

En Boston, los Celtics respondieron con fuerza tras su tropiezo más reciente y vencieron 138-129 a los Orlando Magic. Jaylen Brown lideró con treinta y cinco puntos, mientras que el español Hugo González sumó un punto, un rebote y dos asistencias en nueve minutos saliendo desde el banquillo.

Por otro lado, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández volvieron a caer, esta vez ante los Toronto Raptors, que atraviesan un momento brillante con siete victorias consecutivas. Scottie Barnes hizo diecisiete puntos y tanto RJ Barrett como Ja’Kobe Walter aportaron dieciséis en un duelo que dejó a Brooklyn con trece derrotas en sus primeros dieciséis partidos.