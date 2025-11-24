Buscar
Gabrielle Henry, delegada de Jamaica en Miss Universo, evoluciona favorablemente tras su caída en el escenario

BANGKOK, 24/11/2025.- La delegada de Jamaica en el Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, muestra signos de franca mejoría en el hospital, cinco días después de sufrir una caída durante la competición preliminar del certamen, según informó este lunes el presidente del concurso de belleza, Raúl Rocha. En Instagram, el empresario mexicano publicó un comunicado para "abordar las especulaciones recientes" sobre el estado de salud de Henry, de 29 años, quien cayó desde un metro de altura en un orificio del escenario, al término de su desfile en traje de gala, por lo que fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital EFE/ Miss Universo/Prasad Pathak /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La delegada de Jamaica en el Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, muestra una recuperación constante cinco días después de la fuerte caída que sufrió durante la competición preliminar del certamen. La actualización llegó este lunes por parte del presidente del concurso, Raúl Rocha, quien pidió frenar las especulaciones sobre el estado de salud de la candidata.

Henry, de 29 años y oftalmóloga de profesión, cayó desde aproximadamente un metro de altura al finalizar su desfile en traje de gala, al pisar accidentalmente un orificio del escenario. La escena generó preocupación inmediata y la joven fue llevada en camilla a un hospital de Bangkok, donde ha permanecido bajo observación.

Según el comunicado difundido por Rocha, los primeros días fueron complicados, pero todos los problemas médicos se resolvieron satisfactoriamente. Los últimos reportes señalan que Henry se encuentra en buen estado y próxima a recibir el alta, aunque la organización mantiene reserva sobre detalles específicos por respeto a la familia.

Rocha explicó que cualquier información clínica será divulgada solo cuando lo decida la familia o la propia candidata. Durante el fin de semana circuló que Henry estaba en cuidados intensivos, lo que aumentó la alarma entre los seguidores del certamen.

La MUO, añadió Rocha, ha asumido todos los gastos relacionados con el incidente. Esto incluye alojamiento para los familiares en un hotel cercano, nuevas reservas de vuelos, traslados y personal de apoyo asignado exclusivamente a la familia durante este proceso.

La caída obligó a Henry a ausentarse de la gala final del viernes. Tampoco participó la representante de Albania, Flavia Harizaj, sin que se hayan dado explicaciones públicas sobre su ausencia. Con estas dos bajas, el total de competidoras en la última noche quedó en 118.

Esta edición del Miss Universo ha estado envuelta en polémicas. A las bajas de Persia, Alemania y Níger, que se retiraron antes de noviembre por motivos ajenos al certamen, se sumó la salida de la representante de Islandia, que abandonó la concentración alegando problemas de salud.

La controversia más fuerte surgió tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch, cuya victoria ha sido objeto de acusaciones de fraude. Rocha ha negado categóricamente estas versiones y anunció que iniciará acciones legales contra medios que, según él, difundieron información falsa con fines sensacionalistas.

En medio de un clima cargado de rumores, el caso de Henry se ha convertido en otro punto sensible dentro de una edición ya marcada por tensiones, renuncias y cuestionamientos. Su recuperación, sin embargo, brinda un respiro en un certamen que no ha dejado de generar titulares más allá de la competencia.

