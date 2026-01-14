Menu
Yeison Jiménez: el legado musical, las palabras que hoy estremecen y el adiós de un país

El cantante colombiano Yeison Jiménez habla durante una entrevista con EFE el 29 de febrero de 2024 en Medellín (Colombia). EFE archivo/ Luis Eduardo Noriega Arboleda

Colombia continúa despidiendo a Yeison Jiménez, uno de los referentes más importantes de la música popular de los últimos años, cuya muerte en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá conmocionó al país y a la industria musical.

El cantante falleció el sábado tras el siniestro de una aeronave privada en la que viajaba, una noticia que sacudió a millones de seguidores que lo acompañaron desde sus inicios humildes hasta convertirse en una de las voces más reconocibles del género. Desde entonces, homenajes espontáneos, mensajes de artistas y expresiones de duelo colectivo se han multiplicado dentro y fuera de Colombia.

AME5197. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/01/2026.- Seguidores del cantante colombiano Yeison Jiménez participan en un homenaje póstumo este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). En medio de un ambiente más cercano a la celebración que al duelo, miles de personas se dieron cita para acompañar al cantante colombiano de música popular, que murió el sábado en un accidente de avión. EFE/ Carlos Ortega
AME5221. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/01/2026.- La cantante colombiana, Arelis Henao, participa en un homenaje póstumo a Yeison Jiménez este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). En medio de un ambiente más cercano a la celebración que al duelo, miles de personas se dieron cita para acompañar al cantante colombiano de música popular, que murió el sábado en un accidente de avión. EFE/ Carlos Ortega

Un homenaje multitudinario en Bogotá

Como parte de los actos oficiales de despedida, se anunció un homenaje público en el Movistar Arena de Bogotá, donde familiares, colegas y fanáticos podrán rendir tributo al artista. El recinto, uno de los más emblemáticos del país, se convertirá en un espacio de encuentro para celebrar su música y su impacto cultural.

El homenaje busca reconocer no solo al intérprete de éxitos que llenó escenarios, sino también al hombre que conectó con su público a través de letras marcadas por la vulnerabilidad, el desamor, la superación y la fe. Para muchos de sus seguidores, Yeison Jiménez fue una voz que puso palabras a emociones que rara vez se dicen en voz alta.

Las entrevistas que hoy cobran otro significado

En medio del duelo, han resurgido fragmentos de entrevistas pasadas que hoy generan un impacto particular. Entre ellas, destaca su conversación con Juan Pablo Rada en el pódcast “Los hombres sí lloran”, donde Yeison Jiménez habló con una franqueza poco habitual sobre sus miedos, su salud emocional y experiencias recurrentes que lo perturbaban.

En esa entrevista, el cantante relató que durante años tuvo sueños intensos y repetitivos relacionados con accidentes aéreos, describiéndolos como extremadamente vívidos y emocionalmente agotadores. En ningún momento se presentó como una predicción literal, pero sí como una preocupación constante que él mismo decía no poder explicar del todo.

También habló del cansancio físico y mental que le provocaba el ritmo de trabajo, de la presión del éxito y de cómo, pese a la imagen de fortaleza que proyectaba en el escenario, convivía con ansiedad, insomnio y una profunda sensibilidad emocional. Sus palabras, hoy revisadas a la luz de lo ocurrido, han generado reflexión y debate entre seguidores y expertos, sin que exista evidencia de que el artista afirmara conocer o anticipar su muerte.

Entre la coincidencia y la memoria emocional

Especialistas en psicología y comunicación han señalado que este tipo de relatos suelen adquirir una carga simbólica tras una tragedia, y que es importante abordarlos con responsabilidad. En el caso de Yeison Jiménez, sus declaraciones forman parte de un testimonio honesto sobre la salud mental de un artista sometido a una enorme presión, más que de una premonición en sentido estricto.

Aun así, para muchos seguidores, escuchar hoy esas palabras resulta profundamente conmovedor. No porque anuncien lo inevitable, sino porque revelan la humanidad de alguien que nunca ocultó sus miedos, incluso cuando estaba en la cima de su carrera.

Un legado que trasciende el escenario

Yeison Jiménez deja una discografía que marcó a una generación y una conversación abierta sobre emociones que durante años fueron consideradas tabú, especialmente entre hombres. Su música seguirá sonando en bares, hogares y escenarios, pero también quedará su ejemplo de honestidad emocional.

Mientras Colombia lo despide entre canciones, flores y recuerdos, su historia invita a mirar más allá del artista y reconocer a la persona. Un hombre que cantó al dolor, habló de sus temores y dejó huella no solo por su voz, sino por su verdad.

En la entrevista completa con Juan Pablo Rada en el pódcast Los hombres sí lloran, Yeison Jiménez habló abiertamente sobre sus miedos, su salud emocional y experiencias personales que hoy cobran un nuevo significado.

Crédito del video: Los hombres sí lloran – Juan Pablo Rada
El Especialito

