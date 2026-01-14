Sin apenas margen para saborear la Supercopa de España conquistada el pasado fin de semana en Arabia Saudí, el FC Barcelona vuelve a la acción este jueves en la Copa del Rey con una prueba de alto voltaje ante el Racing de Santander, líder de Segunda División, en un duelo a partido único que se disputará en un Sardinero lleno hasta la bandera.

El conjunto azulgrana afronta la eliminatoria con varias novedades y algunas ausencias destacadas. La principal cara nueva es la del lateral portugués Joao Cancelo, recién incorporado procedente del Al-Hilal saudí para reforzar la defensa tras la baja de larga duración de Andreas Christensen. El internacional luso podría tener sus primeros minutos como jugador del Barça, aunque no se espera que sea titular de inicio.

No estarán disponibles Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que continúa recuperándose de una lesión de rodilla, ni Frenkie de Jong, sancionado tras su expulsión en la final de la Supercopa. Dos ausencias importantes que obligarán a Hansi Flick a reajustar el centro del campo.

El técnico alemán no se fía del rival y ha advertido durante la semana del peligro de un Racing que llega en un gran momento de forma. Por ello, no se prevén rotaciones masivas pese a la acumulación de partidos, ya que el pase se decide a cara o cruz.

La única certeza en el once es la presencia de Joan García bajo palos. Flick mantiene plena confianza en el guardameta, que atraviesa un excelente momento, y no contempla dar descanso en la portería en una eliminatoria de este calibre.

En defensa, se esperan pocos cambios, mientras que Ronald Araujo podría sumar minutos tras reaparecer recientemente, aunque todo apunta a que partirá desde el banquillo. En el centro del campo, Casadó y Bernal se perfilan como opciones para acompañar a Pedri, con la posibilidad de que el canario dosifique esfuerzos dependiendo del desarrollo del partido.

En ataque, el técnico azulgrana podría apostar por un frente ofensivo dinámico y joven, con Roony Bardghji por la izquierda, Marcus Rashford por la derecha y Ferran Torres como referencia. Dani Olmo apunta a tener protagonismo desde la mediapunta, en un once diseñado para mantener intensidad y profundidad ofensiva.

Enfrente estará un Racing de Santander que vive un momento ilusionante. Líder de Segunda División, el conjunto cántabro sueña con dar la campanada y eliminar al vigente campeón copero. Su técnico, José Alberto López, ha insistido en la importancia del orden defensivo y la eficacia al contragolpe, una fórmula que ya le dio resultado en rondas anteriores.

El Racing recupera al delantero Juan Carlos Arana, autor de los dos goles en la eliminatoria previa, y también ha contado esta semana con el regreso a los entrenamientos de Pablo Ramón y Clément Michelin. La única baja destacada es la de Asier Villalibre.

Fiel a su planteamiento en el torneo, José Alberto podría apostar por un once con habituales suplentes, reservando a varios titulares para la competición liguera. Aun así, se espera la presencia de Álvaro Mantilla, sancionado en liga, y no se descarta el debut del internacional georgiano Giorgi Guliashvili.

El técnico racinguista mantiene la incógnita táctica hasta última hora, con la duda entre su clásico 4-2-3-1 o un sistema más conservador con tres centrales para frenar el potencial ofensivo azulgrana.

Con el ambiente de las grandes noches y un estadio entregado, El Sardinero será el escenario de un choque que promete emoción, intensidad y la posibilidad de una de esas sorpresas que hacen de la Copa del Rey un torneo impredecible.