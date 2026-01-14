Estados Unidos registró en 2025 una inmigración neta negativa por primera vez en décadas, con más personas saliendo del país de las que ingresaron, según un informe publicado por el Instituto Brookings que analiza el impacto de la política migratoria impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.

El estudio estima que el balance migratorio del año pasado osciló entre una pérdida neta de 10.000 personas y un máximo de 295.000, lo que supone una reducción efectiva de la población inmigrante en el país, un fenómeno poco habitual en la historia reciente de Estados Unidos.

Impacto directo en la economía y el empleo

Los autores del informe advierten que la disminución de la inmigración tiene consecuencias económicas inmediatas. Menos migrantes implica un crecimiento más lento de la fuerza laboral, una menor capacidad de consumo y un freno al Producto Interno Bruto (PIB).

“La reducción de la migración frenará el crecimiento de la fuerza laboral, el gasto de los consumidores y el PIB”, señala el análisis, que añade que la economía estadounidense podría enfrentar dificultades para generar nuevos empleos sin provocar tensiones inflacionarias.

De acuerdo con las proyecciones, el crecimiento del empleo podría incluso volverse negativo en 2026 si se mantiene la tendencia actual, algo que no ocurría desde periodos de crisis económica profunda.

Proyecciones inciertas para 2026

Para este año, el informe anticipa un escenario igualmente débil. La inmigración neta podría mantenerse cerca de cero o seguir siendo negativa, con estimaciones que van desde una salida neta de 925.000 personas hasta una entrada marginal de 185.000 migrantes.

Estas cifras contrastan de forma drástica con el periodo comprendido entre 2022 y 2024, cuando Estados Unidos registró una entrada promedio de 2,7 millones de migrantes al año, impulsando el crecimiento demográfico y laboral.

Mano dura migratoria bajo Trump

El cambio de tendencia coincide con el primer año completo de la política migratoria de línea dura implementada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces, el Gobierno federal ha incrementado las redadas, deportaciones y restricciones para la obtención de visas y permisos de residencia.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó recientemente que más de 650.000 inmigrantes indocumentados han sido arrestados, detenidos y deportados, mientras que cerca de dos millones habrían abandonado el país por cuenta propia ante el endurecimiento del entorno migratorio.

Además, la Administración aseguró haber revocado alrededor de 100.000 visas extranjeras durante 2025, más del doble de las anuladas el año anterior.

Un giro histórico

El informe concluye que la inmigración neta negativa representa un punto de inflexión para Estados Unidos, con implicaciones a largo plazo para su economía, su mercado laboral y su posición como destino tradicional de migrantes.

Los expertos advierten que, de mantenerse esta dinámica, el país podría enfrentar un crecimiento más lento y mayores desafíos estructurales en los próximos años.