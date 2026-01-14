El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes el actuar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras el operativo en Mineápolis que terminó con la muerte de Renee Good, de 37 años, y afirmó que la mujer se comportó de manera “muy dura” durante el encuentro con las autoridades.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista televisiva en la que Trump fue preguntado sobre qué le diría al padre de Good. El mandatario respondió que, aunque probablemente se trataba de una buena persona, su conducta durante el operativo del pasado 7 de enero fue “muy ruda”, justificando así la actuación de los agentes federales.

Trump aprovechó la intervención para reiterar su respaldo total a ICE y aseguró que sus agentes están haciendo “un gran trabajo” al detener a miles de inmigrantes indocumentados, a quienes calificó como criminales, en el marco de la ofensiva migratoria de su Administración.

Demanda de Minnesota contra el Gobierno federal

Las palabras del presidente se dan en un contexto de creciente tensión en Minnesota. A comienzos de esta semana, el estado presentó una demanda contra la Administración Trump por el operativo que acabó con la vida de Good, alegando que las redadas de ICE se han llevado a cabo de forma militarizada, peligrosa e inconstitucional.

La querella sostiene que agentes federales armados y enmascarados han intervenido en espacios públicos como escuelas y hospitales, y pide la suspensión inmediata de las operaciones de ICE en el estado, argumentando que Minnesota tiene la autoridad soberana de proteger la salud y el bienestar de sus residentes.

Rechazo público y presión política

El caso ha generado una fuerte reacción nacional. Un sondeo reciente reveló que casi la mitad de los estadounidenses apoya la abolición de ICE, reflejando el impacto que tuvo la muerte de Renee Good en la opinión pública y el creciente cuestionamiento al rol de la agencia migratoria.

Mientras el Gobierno federal insiste en que el agente actuó en defensa propia, autoridades estatales y locales han pedido una investigación independiente y han criticado que la Casa Blanca haya fijado una postura antes de que concluyan las pesquisas oficiales.

El caso de Renee Good se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre los gobiernos estatales y la Administración Trump, en medio de una de las políticas migratorias más agresivas de los últimos años.