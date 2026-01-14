El musical Aladdin de Disney en Broadway tendrá un nuevo protagonista latino a partir del próximo 3 de febrero, cuando el actor mexicoamericano Rodney Ingram asuma el papel principal en el histórico teatro New Amsterdam de Nueva York.

Para Ingram, de 34 años, interpretar a Aladdin en Broadway representa un momento profundamente personal y profesional, así como una oportunidad de llevar la identidad latina a uno de los escenarios más importantes del mundo.

“Qué orgullo y qué bendición ser un Aladdin mexicano y poder entregarme a este papel sin problema. Qué padre llevar esa calidez que tenemos los latinos a Agrabah”, expresó el actor.

El musical, basado en la clásica película animada de Disney, cuenta la historia de un joven humilde y de buen corazón cuya vida cambia por completo al encontrar una lámpara mágica que le permite invocar a un genio capaz de conceder deseos, lo que lo lleva a enamorarse de una princesa y a desafiar su propio destino.

Un personaje que le cambió la vida

El vínculo de Rodney Ingram con Aladdin no es nuevo. El actor ha interpretado al personaje durante más de una década, primero como suplente del protagonista entre 2015 y 2017 y más tarde como figura principal en 2020, cuando finalmente recibió la oportunidad de encabezar la producción.

Sin embargo, aquella etapa se vio abruptamente interrumpida por la pandemia de la covid-19, que obligó al cierre de los teatros.

“Fue muy conmovedor tener esa oportunidad y luego ver cómo el mundo se detenía. Nadie estaba preparado para eso”, recordó.

Lejos de rendirse, Ingram volvió a encarnar a Aladdin en México en 2021, esta vez en español, una experiencia que marcó otro punto de inflexión en su vida personal y artística. Fue allí donde conoció a su esposa, Sonia, quien formaba parte del elenco.

“Pensé que esa sería la última vez que haría este musical. Y de repente, cuando creía que esa puerta ya se había cerrado, llegó esta nueva oportunidad”, contó.

Un reto físico y emocional

El actor asumirá el rol durante al menos seis meses, sustituyendo a Ainsley Melham. Aunque cuenta con una sólida trayectoria en teatro musical, reconoce que el reto es exigente tanto física como emocionalmente.

“Aladdin baila, hace acrobacias, pelea con espadas, corre, brinca. Requiere mucha agilidad y resistencia. Es un reto, pero qué padre poder hacerlo”, afirmó.

Ingram se prepara con disciplina para cumplir con las demandas del personaje, consciente de que ahora afronta el papel desde una madurez distinta a la de sus veintes.

Representación y magia

Nacido en California pero criado en Sayulita, México, Ingram creció viendo Aladdin, película que se estrenó en 1992, el mismo año de su nacimiento. Para él, tanto el filme como el musical invitan al público a entrar en un mundo donde la imaginación y la esperanza lo transforman todo.

“Estés en México o en Nueva York, por un momento estás en Agrabah. Esa invitación es muy poderosa”, explicó.

Más allá del espectáculo, el actor espera que su interpretación pueda inspirar a otros, tal como el personaje lo hizo con él.

“Aladdin no es perfecto. Es ladrón, miente, pero tiene un corazón de oro. Ojalá que, así como este personaje cambió mi vida, yo pueda cambiar la vida de alguien más”, concluyó.