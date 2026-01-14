Zoe Saldaña ha alcanzado un hito histórico en la industria cinematográfica al convertirse en la actriz más taquillera de todos los tiempos, impulsada por el éxito mundial de Avatar: Fire and Ash, la más reciente entrega de la saga dirigida por James Cameron.

Según la última actualización del ranking elaborado por el portal especializado en taquilla cinematográfica The Numbers, las películas protagonizadas por Saldaña han acumulado un total de 15.470 millones de dólares en recaudación global, una cifra que la coloca en el primer lugar absoluto del conteo.

La actriz estadounidense de origen dominicano es además la única intérprete que ha participado en las tres películas más taquilleras de la historia del cine: Avatar (2009), que ocupa el primer puesto; Avengers: Endgame (2019), en la segunda posición; y Avatar: The Way of Water, también dirigida por Cameron.

Este dominio en la taquilla no se limita a una sola franquicia. Saldaña ha sido pieza clave en otros universos cinematográficos de gran impacto comercial, como el de Marvel, donde interpretó a Gamora en la saga de Guardians of the Galaxy, y en Star Trek, donde dio vida a Nyota Uhura en la trilogía moderna de la franquicia.

De acuerdo con datos citados por el medio especializado Variety, Saldaña también es la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han superado los 2.000 millones de dólares de recaudación a nivel mundial, un récord que subraya su presencia constante en producciones de alto impacto comercial.

En 2024, la actriz ocupaba el tercer puesto en este ranking, solo por detrás de Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson. Sin embargo, el rendimiento de Avatar: Fire and Ash, que esta semana superó los 1.230 millones de dólares en taquilla global, fue decisivo para que Saldaña ascendiera al primer lugar.

Este logro se suma a uno de los momentos más sólidos de su carrera. En 2025, Saldaña obtuvo su primer premio Óscar por su actuación en Emilia Pérez, consolidando no solo su poder comercial, sino también su reconocimiento artístico.

Con una trayectoria marcada por franquicias históricas, récords de recaudación y un creciente prestigio crítico, Zoe Saldaña se posiciona como una figura clave del cine contemporáneo y como una de las actrices más influyentes de la historia de Hollywood.