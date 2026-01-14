Menu
Xavi, Carin León – La Morrita [Official Video].

Foto: YouTube/ Carin Leon/ Xavi Oficial

Xavi y Carín León se juntan en La Morrita, un video oficial que suena a ritmo contagioso, actitud y esa historia que se queda pegada en la cabeza. En el Xavi Carín León La Morrita video oficial, las escenas combinan vibra urbana con el sabor regional mexicano, creando una mezcla que se siente tan natural como una tarde de fiesta entre amigos. La canción tiene un flow que te invita a moverte, con letras que cuentan una historia de interés, juego y química sin complicaciones. La producción visual acompaña con colores brillantes, movimiento constante y esa sensación de diversión que no se apaga.

Este estreno demuestra que cuando se combinan estilos distintos con buena intención, el resultado suena a éxito y se disfruta desde el primer segundo.

