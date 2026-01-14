El comediante sudafricano Trevor Noah será el maestro de ceremonias de los premios Grammy por última vez en la edición de 2026, que se celebrará el próximo 1 de febrero en Los Ángeles, informó este martes la Academia de la Grabación.

Con esta presentación, Noah cerrará una etapa de seis años consecutivos al frente de la gala más importante de la música internacional, un rol que asumió por primera vez en 2020, en plena pandemia de la covid-19, cuando los Grammy se celebraron bajo estrictas medidas sanitarias.

Además de conducir la ceremonia, Noah volverá a desempeñarse como productor ejecutivo del evento, consolidando su papel como una de las figuras clave detrás del tono y la narrativa de la gala en los últimos años.

Desde la Academia destacaron su impacto como anfitrión. Ben Winston, productor ejecutivo del programa y responsable de Fulwell Entertainment, elogió el trabajo del humorista y calificó su desempeño como excepcional.

“Ha sido el presentador más fenomenal del programa. Es inteligente, divertido y un auténtico defensor de los artistas y de la música”, señaló Winston en un comunicado.

Durante su etapa al frente de los Grammy, Noah fue reconocido por aportar un equilibrio entre humor, comentarios sociales y respeto hacia la industria musical, en un periodo marcado por cambios profundos en el negocio del entretenimiento y en el consumo cultural.

Una gala con grandes protagonistas

La próxima edición de los premios Grammy contará con una fuerte presencia de figuras consagradas y estrellas globales. El rapero Kendrick Lamar lidera las nominaciones con nueve candidaturas, posicionándose como uno de los grandes favoritos de la noche.

Le siguen Lady Gaga, el productor Cirkut y Jack Antonoff, quienes acumulan siete nominaciones cada uno. Por su parte, el artista puertorriqueño Bad Bunny optará a seis gramófonos, reafirmando su peso dentro de la música internacional y el alcance global de la música latina.

La ceremonia del 1 de febrero no solo marcará el cierre de una era para Trevor Noah como anfitrión, sino que también abrirá un nuevo capítulo para los Grammy, que deberán definir quién tomará el relevo en futuras ediciones tras una de las etapas más estables y reconocidas en la historia reciente del evento.