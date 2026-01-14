La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes la liberación de varios ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en Venezuela, un hecho que calificó como “un paso importante en la dirección correcta” en la relación bilateral entre ambos países.

En un breve comunicado, el Departamento de Estado celebró la excarcelación de los estadounidenses que se encontraban presos en el país suramericano, aunque no precisó cuántas personas fueron liberadas ni ofreció detalles sobre el proceso.

“Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela”, señaló la cartera diplomática, sin proporcionar información adicional sobre la identidad de los liberados, las razones de su detención o el periodo exacto en el que se produjeron las excarcelaciones.

Estadounidenses detenidos en Venezuela y liberaciones recientes

Mientras Washington evitó confirmar cifras, la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal adelantó que un total de 56 personas de distintas nacionalidades habrían sido liberadas en las últimas horas. Según la ONG, la mayoría de los excarcelados estaban detenidos por motivos políticos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha confirmado ni desmentido esa cifra, ni ha detallado si las liberaciones incluyeron únicamente a ciudadanos estadounidenses o también a personas de otras nacionalidades.

El anuncio se produce en un contexto político especialmente delicado tras la reciente captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a una prisión federal en Nueva York. Tras ese hecho, el Poder Legislativo venezolano había anticipado que se producirían liberaciones de personas detenidas por razones políticas como parte de los movimientos posteriores al cambio de escenario político.

No es la primera vez que se registran liberaciones de este tipo en el marco de negociaciones indirectas. En julio de 2025, cuando Maduro aún se encontraba en el poder, el Gobierno venezolano liberó a diez ciudadanos estadounidenses después de que la Administración Trump aceptara la repatriación de venezolanos recluidos en un centro de detención de máxima seguridad en El Salvador.

Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen silencio sobre si esta nueva liberación responde a un acuerdo específico o a conversaciones diplomáticas en curso, mientras organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo la excarcelación de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.