Por Ana Ester Disla

El universo de Sherlock Holmes vuelve a reinventarse, esta vez explorando algo que pocas adaptaciones han mostrado: los primeros años del detective más famoso de la literatura. Young Sherlock, la nueva serie de Prime Video dirigida por Guy Ritchie, presenta una versión joven, impulsiva y todavía en proceso de descubrir quién será algún día.

Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, la historia sigue a Sherlock cuando todavía llega a Oxford durante la década de 1870. Lejos de ser el detective brillante y calculador que el público conoce, este Sherlock es un joven desacreditado, sin filtro, sin miedo a nada, pero muy inteligente y con un nivel de curiosidad que en momentos lo domina. Debido a esto eltermina involucrado en un caso de asesinato que amenaza su libertad y lo arrastra hacia una conspiración global.

Durante entrevistas con El Especialito, parte del elenco de la serie habló sobre cómo fue dar vida a estos personajes en una etapa temprana de sus vidas.

Un Sherlock que aún está aprendiendo

Para Hero Fiennes Tiffin, interpretar a Sherlock antes de convertirse en el legendario detective fue un reto particular.

Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Homes.

Autor de Foto: Dan Smith.

El actor explicó que el mayor desafío fue encontrar el equilibrio entre el personaje que el público conoce y una versión más joven que todavía está evolucionando.

“Cuando estás contando una historia de origen, no tiene sentido contar una historia de origen si haces que el personaje sea demasiado similar al personaje que ya conocemos y amamos. Pero también quieres asegurarte de no hacerlo demasiado diferente, que la gente no crea que podría convertirse en ese personaje”, comentó.

En esta versión, Sherlock sigue siendo extraordinariamente inteligente, pero también es más emocional, impulsivo y vulnerable. Su juventud permite mostrar aspectos del personaje que rara vez se exploran o que claramente anteriormente no lo imaginamos.

“Sherlock es un personaje difícil de relacionar porque es extremadamente excepcional. Pero el hecho de que sea joven lo hace más cercano. Hay temas de crecimiento, familia, amigos, descubrir el mundo y salir del lugar de donde vienes.” explicó el actor.

La energía del director Guy Ritchie

La serie también lleva el sello del director Guy Ritchie, conocido por su estilo dinámico y visualmente intenso.

Según Fiennes Tiffin, trabajar con él fue una experiencia diferente a cualquier otra producción.

Ritchie suele hacer cambios de último momento en escenas y diálogos, algo que puede resultar intimidante para los actores. Sin embargo, esa espontaneidad también permite que las actuaciones se sientan más naturales.

“Puede ser intimidante tener que aprender tres páginas de diálogo en veinte minutos, pero siempre confías en que sus decisiones van a mejorar la escena”, señaló Fiennes Tiffin..

Un Moriarty muy diferente al que conocemos

Uno de los aspectos más sorprendentes de la serie es la introducción de una versión joven de James Moriarty, interpretado por Dónal Finn.

Dónal Finn como James Moriarty junto

a Hero Fiennes Tiffin

como Sherlock Homes.

Autor de Foto: Dan Smith

Lejos del villano calculador que suele aparecer en otras historias de Sherlock Holmes, esta versión todavía está definiendo quién será.

Finn describe a Moriarty como un joven que llega a un nuevo país y está intentando encontrar su lugar en el mundo.

“Es alguien que ha tenido que trabajar duro para sobrevivir. Eso le da una cierta preparación para la batalla, pero también tiene una gran pasión por la vida y le gusta tomar riesgos”, explicó el actor.

Perdón por el spoiler pero quizás el giro más inesperado de la serie es la relación entre Sherlock y Moriarty. En lugar de enemigos desde el inicio, ambos comienzan con algo mucho más complejo y lleno de energía de una amistad verdadera, donde ambos se cuidan y ambos aprenden uno del otro.

“Lo que puede sorprender al público es que entre ellos existe una amistad muy genuina”, señaló Dónal Finn. “Se reconocen como dos outsiders en un entorno intelectual como Oxford.”

Nuevos personajes en el universo de Sherlock

Zine Tsenge como Princess Gulun Shou’an.

Autor de Foto: Dan Smith.

La serie también introduce personajes originales que expanden el universo clásico creado por Sir Arthur Conan Doyle.

Uno de ellos es Princess Gulun Shou’an, interpretada por Zine Tseng.Un nuevo personaje se incorpora a la serie, provocando gran intriga y añadiendo más dramatismo a la trama.

La actriz explicó que su preparación para el papel incluyó entrenamiento físico y trabajo intensivo en el lenguaje y el acento de la época.“Entrené artes marciales y manejo de armas con el equipo de especialistas. Al mismo tiempo tuve que trabajar mucho en el acento y la forma de hablar del período”, comentó Tseng.

El personaje también representa una presencia fuerte en un mundo dominado por hombres en la Inglaterra del siglo XIX.

“Ella llega con una fuerza femenina muy fuerte, algo a lo que Sherlock no está acostumbrado,” mencionó la actriz.

La relación que define a Sherlock

Dónal Finn como James Moriarty, nATASHA mcElhone

como Cordelia Homes y a Hero Fiennes Tiffin

como Sherlock Homes.

Autor de Foto: Dan Smith.

Otro elemento clave de la historia es la relación entre Sherlock y su madre, Cordelia Holmes, interpretada por Natascha McElhone.

En la serie, madre e hijo deben redescubrirse después de años separados. Cordelia ha pasado una década internada en un asilo, lo que añade una dimensión emocional al vínculo familiar.

“Es una relación en la que ambos están descubriéndose nuevamente”, explicó McElhone. “Él incluso termina ayudándola a recuperarse después de sacarla del asilo.”

Para la actriz, este vínculo ayuda a entender mejor cómo se forma la mente del futuro detective.

“El público podrá ver algunos de los elementos que lo convierten en el Sherlock que conocemos: alguien que intenta resolver los misterios de su propia historia familiar,” señaló McElhone.

Una nueva mirada a un personaje legendario

Con acción, misterio y humor, Young Sherlock busca ofrecer una reinterpretación fresca de uno de los personajes más icónicos de la literatura.

“Muchas veces en las películas o series tienes solo comedia, o solo drama, o solo acción. Aquí pudimos explorar todos esos géneros con el mismo personaje, y eso fue muy agradable.” mencionó el protagonista de la serie Hero Fiennes Tiffin.

La serie explorará los primeros errores, descubrimientos y experiencias que eventualmente convertirán a este joven rebelde en el legendario detective, Sherlock Holmes que hoy se conoce.

Young Sherlock se estrenará exclusivamente en Prime Video este día 4 de marzo de 2026, disponible en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.