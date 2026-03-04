Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han bombardeado más de 20 barcos iraníes desde el inicio de la operación Furia Épica durante el fin de semana. Entre los objetivos atacados se encuentra un buque de la clase Shahid Soleimani, considerado uno de los principales barcos de combate de Irán.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), con sede en Florida, informó este miércoles sobre las operaciones militares.

Según el organismo, las fuerzas estadounidenses han bombardeado o hundido más de 20 barcos pertenecientes al régimen iraní.

Además, el CENTCOM indicó que durante la noche anterior se sumó a la lista de ataques un buque de guerra de la clase Soleimani.

El anuncio fue publicado en redes sociales junto con un video que muestra los ataques realizados.

Ataque a uno de los principales buques iraníes

Los barcos de la clase Shahid Soleimani se consideran el principal buque de combate de superficie de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Por lo tanto, el ataque representa un golpe importante contra las capacidades navales iraníes.

Entre los incidentes más graves, al menos 83 personas murieron este miércoles tras el hundimiento de una fragata iraní.

El ataque ocurrió después de que un submarino estadounidense lanzara un torpedo en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka.

La información fue confirmada a EFE por el viceministro de Exteriores de Sri Lanka, el general Aruna Jayasekara.

Primer hundimiento con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó la magnitud del ataque.

Según explicó, este fue el primer hundimiento de un barco enemigo mediante torpedo por parte de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

Hegseth también ofreció detalles sobre la escala de la operación militar.

Durante una conferencia, afirmó que la operación Furia Épica ha desplegado el doble de poder aéreo que la campaña militar en Irak en 2003.

Además, aseguró que la intensidad de los ataques es siete veces mayor que la de los bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes realizados en junio pasado.

Una ofensiva que podría prolongarse

La operación Furia Épica fue lanzada el sábado por Estados Unidos en coordinación con Israel.

Según informaron las autoridades estadounidenses, los ataques ya han provocado la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, además de parte de la cúpula militar del país y cientos de personas más.

Al mismo tiempo, seis soldados estadounidenses han muerto como consecuencia de la respuesta iraní, de acuerdo con cifras oficiales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la ofensiva continuará durante varias semanas.

Trump afirmó que el objetivo es destruir el programa de misiles iraní, su Marina y sus capacidades nucleares.

Además, el mandatario señaló que la llamada “gran oleada” de ataques aún no ha comenzado y podría producirse muy pronto.