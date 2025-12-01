Buscar
Alemania pide evitar una escalada entre Estados Unidos y Venezuela

Alemania pide evitar una escalada entre Estados Unidos y Venezuela

Autor de imagen: Tamar Dundua. Foto cortesia: Dreamstime.com

El Gobierno alemán instó este lunes a evitar que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela siga en aumento, al tiempo que subrayó que la situación debe resolverse mediante un diálogo directo entre ambas partes.

En una rueda de prensa ordinaria, la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer, afirmó que Berlín “tiene un gran interés en que no se agraven aún más la situación y las tensiones”. Añadió que, dado que existen discrepancias evidentes, corresponde especialmente a Washington y Caracas abordarlas entre sí.

Deschauer señaló que Alemania continúa “observando la situación muy de cerca” y que la crisis se analiza a nivel interministerial. Sobre las informaciones relativas al cierre del espacio aéreo venezolano, dijo no disponer de datos adicionales más allá de lo publicado por los medios. Aun así, confirmó que todavía hay vuelos operativos y opciones limitadas para salir del país.

La portavoz recordó que Exteriores desaconseja viajar a Venezuela desde hace tiempo, una recomendación reforzada en la actualización de finales de noviembre por las restricciones aéreas y la situación en zonas fronterizas con Colombia y Brasil.

Actualmente, unos 200 ciudadanos alemanes están inscritos en la lista ELEFAND destinada a situaciones de crisis en el extranjero.

El Especialito

El Especialito

