La suspensión de decisiones de asilo en Estados Unidos continuará “por mucho tiempo”, según confirmó este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump. La medida, anunciada inicialmente el viernes por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), forma parte de la respuesta del Gobierno al tiroteo del miércoles en Washington D.C., donde un ciudadano afgano presuntamente atacó a integrantes de la Guardia Nacional, causando la muerte de una agente y dejando a otro en estado crítico.

Trump evitó precisar cuánto durará la suspensión de decisiones de asilo, pero dejó claro que no será temporal. El aplazamiento afecta únicamente las decisiones que USCIS emite en sede administrativa, sin impacto directo en los casos que llevan los tribunales de inmigración.

El mandatario vinculó directamente el ataque en Washington con su decisión de reforzar las restricciones migratorias. Aseguró que la orden de “interrumpir de forma permanente” la llegada de extranjeros de 19 países considerados “del tercer mundo” se mantendrá firme, y adelantó que “posiblemente” agregará nuevas naciones a la lista.

“Son países con altos índices de criminalidad. Son países que no funcionan bien… y no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer”, expresó Trump, dejando claro que su política se orienta a cortar de raíz los flujos migratorios desde estas regiones.

En paralelo a la suspensión de decisiones de asilo, USCIS también anunció el jueves una revisión exhaustiva de las tarjetas de residencia (green cards) emitidas a ciudadanos de esos 19 países, entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití. Además, se suspendieron todas las solicitudes migratorias de origen afgano apenas minutos después del mensaje televisado de Trump a la nación.

El atacante presunto, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, ingresó a EE.UU. en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, creado tras la retirada militar estadounidense de Afganistán. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este domingo que el sospechoso “se radicalizó desde que llegó al país”.

La Casa Blanca sostiene que el tiroteo demuestra fallas en las políticas migratorias anteriores y ha convertido el ataque en un nuevo punto de apoyo para sus medidas más restrictivas.

La suspensión de decisiones de asilo seguirá vigente mientras la Administración Trump afirma que revisa protocolos de seguridad y define nuevas directrices para la inmigración en Estados Unidos.