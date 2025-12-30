La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos ejecutó la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que representa la primera operación estadounidense conocida dentro del territorio venezolano, según informó este lunes The New York Times.

De acuerdo con el diario, el objetivo fue un muelle que funcionarios estadounidenses consideran que era utilizado por la organización criminal transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones con destino internacional.

Fuentes citadas bajo condición de anonimato indicaron que en el momento del ataque no había personas en el lugar y que no se registraron víctimas mortales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su país fue responsable de la operación, aunque evitó ofrecer detalles sobre la ejecución o la agencia específica involucrada.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, declaró el mandatario a periodistas en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha comentado directamente el ataque. Sin embargo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de “acoso, amenazas y ataques”, sin hacer referencia explícita al bombardeo.

Según The New York Times, esta operación supone una escalada en la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora, las acciones estadounidenses se habían limitado principalmente a operaciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esta estrategia, indicó el diario. Estas aeronaves no tripuladas han sido utilizadas para labores de vigilancia y ataques de precisión en otros escenarios de conflicto.

Desde hace semanas, Trump venía advirtiendo que Estados Unidos podría ampliar sus operaciones más allá del mar y atacar objetivos en tierra. En ese periodo, Washington ha informado de la destrucción de decenas de lanchas presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas y de la muerte de más de un centenar de personas vinculadas a estas actividades, cifras que no han sido verificadas de forma independiente.

Estados Unidos mantiene desde mediados de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Washington sostiene que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que Caracas interpreta la presencia militar como una amenaza directa y un intento de promover un cambio de régimen.

Las tensiones entre ambos países se han intensificado tras el anuncio de un bloqueo a buques petroleros sancionados que transporten crudo venezolano y la reciente confiscación de dos embarcaciones con petróleo del país suramericano.