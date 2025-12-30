Representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) de México sostuvieron una reunión técnica con el Comando Norte de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad de cara a los eventos relacionados con la Copa Mundial de 2026.

De acuerdo con una publicación difundida este lunes por la Sedena en la red social X, el encuentro se llevó a cabo del 15 al 19 de diciembre en instalaciones de la propia Secretaría de la Defensa Nacional.

La dependencia precisó que la reunión formó parte de una sesión técnica de la Junta de Coordinación entre México y Estados Unidos, un mecanismo que se enmarca dentro de la Visión Estratégica Mutua de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar, vigente entre ambos países desde 2016.

Durante los trabajos, los participantes evaluaron las actividades previstas para el año 2026, con especial atención en la coordinación operativa y el fortalecimiento de procedimientos conjuntos para responder de manera eficiente a escenarios relacionados con la celebración del Mundial.

La Sedena señaló que uno de los objetivos centrales del encuentro fue afianzar los mecanismos de cooperación y el uso de sistemas integrados de comunicación, con el fin de consolidar las capacidades de seguridad durante los eventos de la Copa Mundial 2026, que será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

“Los integrantes de la Junta evaluaron las actividades programadas para el año 2026, afianzaron procedimientos de cooperación y el empleo de sistemas integrados de comunicación para consolidar las capacidades de seguridad durante los eventos de la Copa Mundial 2026”, indicó la dependencia en su comunicado.

La Secretaría de la Defensa añadió que este tipo de intercambios contribuye a mejorar los procedimientos de cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países y a fortalecer sus capacidades operativas, bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones soberanas y territorios nacionales.

Las autoridades no detallaron acuerdos específicos, calendarios operativos ni el alcance concreto de las medidas que se implementarán como resultado de esta reunión técnica.