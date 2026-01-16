El artista puertorriqueño Bad Bunny presentó este viernes un adelanto del espectáculo que protagonizará el próximo 8 de febrero durante el entretiempo del Super Bowl, una actuación realizada en colaboración con Apple Music y con la que aseguró que “el mundo bailará” esa noche. El Bad Bunny Super Bowl ya comenzó a generar expectativa a semanas del evento deportivo más visto del año en Estados Unidos.

En el video, difundido a través de YouTube, se observa al cantante sosteniendo un teléfono móvil mientras escucha su tema Un baile inolvidable. A medida que sube el volumen, varias personas emergen de la oscuridad y comienzan a bailar a su alrededor, hasta que el propio Bad Bunny se suma al ritmo de la canción.

Las imágenes muestran a hombres y mujeres de distintas edades y orígenes étnicos bailando juntos, una escena que proyecta un mensaje de unidad en un momento marcado por un clima político tenso en Estados Unidos debido a la ola antimigratoria impulsada por decisiones del presidente Donald Trump. El Bad Bunny Super Bowl se presenta así como un espectáculo con una carga simbólica más allá de lo musical.

El cantante hará historia al convertirse en el primer hombre latino en encabezar en solitario el espectáculo del intermedio de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Su elección generó críticas por parte de Trump, quien llegó a calificarla como “una locura” y afirmó que no sabía quién era el artista.

Pese a esas declaraciones, Bad Bunny fue el artista más reproducido a nivel global en 2025 y se mantuvo entre los cinco más escuchados de la plataforma en los últimos tres años, consolidando su impacto internacional. Según el comisionado de la NFL, Roger Goodell, la invitación se decidió de forma meditada y con la intención de promover un mensaje de unidad.

El artista había declarado el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su gira por temor a redadas y operativos migratorios en los recintos de conciertos. Aun así, el Bad Bunny Super Bowl marcará su regreso a uno de los escenarios más influyentes del país.

Esta será su segunda aparición en un Super Bowl, aunque la primera como figura principal. En 2020 participó junto a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV. La edición LX del evento se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, estadio de los San Francisco 49ers.