La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo el jueves una reunión en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, en un encuentro centrado en temas de seguridad y en un intento por acercar posiciones entre ambos países, según reportaron este viernes medios estadounidenses.

Ratcliffe viajó al país suramericano por instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de transmitir que Washington espera una mejora en la relación de trabajo con las nuevas autoridades venezolanas, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

Durante el encuentro, Ratcliffe abordó posibles oportunidades de colaboración económica y subrayó que Venezuela no puede seguir siendo un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, en particular para los narcotraficantes, según una fuente oficial citada por la cadena CNN. La misma fuente señaló que la reunión tuvo como propósito generar confianza entre ambas partes.

El encuentro se produjo después de que Rodríguez, dirigente chavista, asumiera el mando del país con el aval de Washington tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Ratcliffe se convirtió así en el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del gabinete de Trump en visitar Venezuela desde la operación que derivó en el traslado de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser procesados por cargos de narcoterrorismo.

La reunión en Caracas coincidió con un encuentro entre la líder opositora venezolana María Corina Machado y el presidente Trump en la Casa Blanca. Durante esa visita, Machado entregó al mandatario estadounidense una medalla del Premio Nobel de la Paz, según informaron medios de ese país.

De acuerdo con esos reportes, ese gesto pudo haber influido en la decisión de Trump de descartar a Machado como figura principal para liderar una transición en Venezuela, al considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país. En su lugar, Washington ha optado por respaldar a Rodríguez como una fuerza estabilizadora tras la salida de Maduro.

El Gobierno interino venezolano, que Trump ha señalado que se encuentra bajo tutela estadounidense, ha acordado el envío de millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el respaldo de la administración republicana, según informó EFE.