Menu
Home/Noticias/Delcy Rodríguez se reúne con el director de la CIA para acercar posiciones

Delcy Rodríguez se reúne con el director de la CIA para acercar posiciones

Facebook
Twitter
Pinterest
FOTODELDÍA AME5601. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), saluda junto al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez (i), y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, antes de presentar la rendición de cuentas ante el Parlamento este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo el jueves una reunión en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, en un encuentro centrado en temas de seguridad y en un intento por acercar posiciones entre ambos países, según reportaron este viernes medios estadounidenses.

Ratcliffe viajó al país suramericano por instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de transmitir que Washington espera una mejora en la relación de trabajo con las nuevas autoridades venezolanas, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

Durante el encuentro, Ratcliffe abordó posibles oportunidades de colaboración económica y subrayó que Venezuela no puede seguir siendo un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, en particular para los narcotraficantes, según una fuente oficial citada por la cadena CNN. La misma fuente señaló que la reunión tuvo como propósito generar confianza entre ambas partes.

El encuentro se produjo después de que Rodríguez, dirigente chavista, asumiera el mando del país con el aval de Washington tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Ratcliffe se convirtió así en el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del gabinete de Trump en visitar Venezuela desde la operación que derivó en el traslado de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser procesados por cargos de narcoterrorismo.

La reunión en Caracas coincidió con un encuentro entre la líder opositora venezolana María Corina Machado y el presidente Trump en la Casa Blanca. Durante esa visita, Machado entregó al mandatario estadounidense una medalla del Premio Nobel de la Paz, según informaron medios de ese país.

De acuerdo con esos reportes, ese gesto pudo haber influido en la decisión de Trump de descartar a Machado como figura principal para liderar una transición en Venezuela, al considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país. En su lugar, Washington ha optado por respaldar a Rodríguez como una fuerza estabilizadora tras la salida de Maduro.

El Gobierno interino venezolano, que Trump ha señalado que se encuentra bajo tutela estadounidense, ha acordado el envío de millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el respaldo de la administración republicana, según informó EFE.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Trump amenaza con aranceles a países que rechacen su plan sobre Groenlandia
January 16, 12:30 PM
By
Noticias
Florida avanza proyecto para bajar a 18 años la edad para comprar armas largas
January 16, 12:00 PM
By
Noticias
Sheinbaum defiende la cooperación en seguridad con EE.UU. pese a críticas
January 16, 11:37 AM
By
Noticias
Investigan como posible homicidio la muerte de un migrante cubano bajo custodia de ICE
January 16, 8:00 AM
By
Noticias
Machado entrega a Trump una medalla del Nobel como gesto de gratitud
January 16, 5:15 AM
By
Noticias
Venezolanos envían cartas a Nicolás Maduro en prisión y convierten el desahogo en un fenómeno viral
January 15, 10:14 AM
By
Noticias
Groenlandia responde a Trump: “No estamos en venta”
January 15, 9:45 AM
By
Noticias
La misión Crew-11 de la NASA regresa a la Tierra tras un amerizaje exitoso frente a San Diego
January 15, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *