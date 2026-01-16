La lesión Richard Ríos dejará al centrocampista colombiano fuera de acción este fin de semana con el Benfica, luego de sufrir una luxación anterior traumática del hombro derecho durante el partido ante el Oporto, disputado el miércoles por la Copa de Portugal.

El propio club lisboeta confirmó este viernes el diagnóstico, sin ofrecer detalles adicionales sobre el tiempo estimado de recuperación. La lesión se produjo en el encuentro de cuartos de final del torneo copero, en el que el Benfica cayó por 1-0 y quedó eliminado.

Ríos tuvo que abandonar el partido en camilla poco antes del descanso, tras una acción que le provocó un fuerte dolor en el hombro derecho. Su ausencia se notará en el compromiso de este sábado, cuando las Águilas visiten al Rio Ave en la jornada 18 de la Liga de Portugal.

La lesión Richard Ríos también genera atención de cara a la selección colombiana, cuyo próximo compromiso está previsto para el 26 de marzo, en un partido amistoso frente a Croacia. Hasta el momento no se ha informado si el mediocampista podrá estar disponible para ese encuentro.

El jugador de 25 años llegó al Benfica en julio pasado, procedente del Palmeiras, club al que se incorporó en 2023 y del que se despidió como una de sus figuras. Con el conjunto portugués ha disputado 16 partidos de liga en la presente temporada y ha tenido participación constante en competiciones europeas.

En la Liga de Campeones, Ríos ha jugado seis encuentros, además de cuatro partidos de clasificación, y anotó un gol ante el Nápoles. Su rendimiento le permitió mantenerse en el radar de la selección colombiana, que lo ha convocado de forma regular para las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Antes de su etapa en el fútbol europeo, Ríos desarrolló una carrera marcada por la movilidad. Inició en el fútbol sala en Colombia, fue fichado por el Flamengo en 2018 y debutó con el primer equipo en 2020. Posteriormente pasó por el Mazatlán de México y el Guaraní de São Paulo, desde donde dio el salto al Palmeiras.

La evolución de la lesión Richard Ríos será clave para determinar su regreso a las canchas, tanto con el Benfica como con la selección nacional, en un tramo importante de la temporada.