Mike Bahía, Nanpa Básico – ME GUSTAS (Official Music Video)

Mike Bahía, Nanpa Básico – ME GUSTAS (Official Music Video)

Foto: YouTube/ Mike Bahia/Nanpa Basico Oficial

Mike Bahía y Nanpa Básico apuestan por la honestidad en ME GUSTAS, una canción que no necesita vueltas para decir lo que siente. El video oficial se mueve con naturalidad, apostando por una estética relajada que deja que la química entre el sonido y la historia haga el trabajo. La voz cálida de Mike se cruza con la lírica directa de Nanpa, creando un contraste que se siente cercano y real. No hay exageraciones ni dramatismo forzado, solo esa emoción clara que aparece cuando alguien te importa más de lo que pensabas.

Es un estreno que fluye sin esfuerzo y se queda contigo más tiempo del esperado.

