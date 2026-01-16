La muerte del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, ocurrida el pasado 3 de enero mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención de Texas, podría ser clasificada como homicidio, según indicó al Washington Post un empleado de la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso.

De acuerdo con una grabación entregada por la hija del fallecido al mismo medio, un médico explicó que Lunas Campos habría muerto por asfixia causada por presión en el cuello y el pecho. Esa evaluación preliminar abrió la posibilidad de que el caso sea considerado un homicidio, a la espera de que se emita el informe forense definitivo.

ICE informó inicialmente que su personal encontró al detenido “angustiado” y que fue atendido por servicios médicos de emergencia, sin que estos lograran salvarle la vida. En ese primer comunicado, la agencia no detalló la causa del fallecimiento.

Posteriormente, ICE señaló que Lunas Campos había sido trasladado a una unidad de vivienda segregada después de mostrar un comportamiento considerado disruptivo, aunque no ofreció información adicional sobre un posible uso de la fuerza durante el traslado o la custodia.

La muerte del migrante cubano ocurre en un contexto de aumento de fallecimientos bajo custodia migratoria en Estados Unidos, coincidiendo con un endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Según datos oficiales citados por EFE, al menos 30 personas murieron en centros de detención de ICE durante 2025, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas. En los primeros nueve días de 2026, se han reportado ya cuatro muertes más bajo custodia migratoria.