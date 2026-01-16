La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes que la cooperación México EE.UU. en materia de seguridad ha producido “resultados muy contundentes” y subrayó que el balance de esa relación debe evaluarse bajo los principios de respeto mutuo y responsabilidad compartida, en medio de nuevas críticas desde Washington a las políticas mexicanas en este ámbito.

Durante su conferencia de prensa desde el Estado de México, la mandataria afirmó que el respeto mutuo implica confianza entre ambos países y destacó que existe coordinación constante. Añadió que la responsabilidad compartida exige que Estados Unidos asuma también su parte, en particular mediante campañas intensas para reducir el consumo de drogas entre los jóvenes. Señaló que el problema del tráfico de drogas no puede resolverse únicamente del lado mexicano de la frontera.

Sheinbaum respondió así a un mensaje difundido el jueves por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que exigió resultados “concretos y verificables” y advirtió que el progreso gradual frente a los desafíos de seguridad fronteriza es “inaceptable”. Estas declaraciones se producen en un contexto de tensiones por advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles acciones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Las declaraciones de la presidenta se dieron después de una llamada telefónica entre el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que ambos coincidieron en la necesidad de “hacer más” frente a amenazas compartidas, según informaron fuentes oficiales.

Sheinbaum citó tres indicadores que, a su juicio, reflejan avances en la estrategia conjunta. Entre ellos, mencionó una reducción del 50 por ciento en las incautaciones de fentanilo en la frontera del lado estadounidense y el aseguramiento de cerca de 320 toneladas de diversas drogas en México, incluidas 51 toneladas decomisadas en el mar.

Asimismo, aseguró que desde el inicio de su Gobierno, en octubre de 2024, se ha registrado una disminución del 40 por ciento en los homicidios dolosos, un dato que atribuyó al fortalecimiento de la coordinación en materia de seguridad.

La presidenta también pidió a Washington intensificar las acciones contra el tráfico de armas hacia México y recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido que la mayoría de las armas aseguradas en territorio mexicano ingresan de forma ilegal desde el país vecino.

Sheinbaum añadió que en Estados Unidos existen redes de distribución de drogas y operaciones de lavado de dinero, por lo que insistió en que la cooperación debe incluir investigaciones y detenciones en ese país. Reiteró que hasta ahora ha habido colaboración efectiva, incluidas extradiciones de líderes del narcotráfico solicitadas por Washington y el intercambio de información.

La llamada entre De la Fuente y Rubio se produjo después de una conversación telefónica entre Trump y Sheinbaum, tras la cual la presidenta aseguró que quedó descartada una intervención militar en México. El diálogo bilateral continuará con reuniones previstas para el 23 de enero y a comienzos de febrero en Washington, según informó EFE.