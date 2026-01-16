Los estrenos musicales semana llegan con una mezcla de celebraciones de trayectoria, nuevos comienzos y sonidos que van del urbano al regional mexicano, con lanzamientos destacados de Arcángel, Farruko, Manuel Turizo, Herencia de Patrones y Pedro Capó.

Arcángel presentó su esperado álbum La 8va maravilla, un proyecto con el que conmemora veinte años de carrera musical. El disco reúne veinte temas y una amplia lista de colaboraciones que incluyen a Daddy Yankee, Ricky Martin y Belee. En el álbum conviven canciones de tono más reflexivo como Lúcido y Lluvia, junto a propuestas más rítmicas y pegajosas como Hoy se guaya y Fecha de vencimiento, en una producción que repasa distintas etapas de su trayectoria.

Farruko regresó con el sencillo Ay dale, una fusión de reguetón con reggae panameño junto al cantante Eddy Lover. La canción gira en torno al juego de la seducción y marca el primer lanzamiento del puertorriqueño desde octubre, cuando publicó Hay que volver, según informó su equipo.

Por su parte, Manuel Turizo abrió el año con Por un pendejo no se llora (Salud mi reina), una bachata de ritmo sensual que escribió junto a su hermano Julián Turizo. El tema se suma a la serie Salud mi reina, iniciada en 2024, y refuerza la faceta romántica del artista colombiano.

Dentro del regional mexicano, Codiciado presentó Todo pendejo, un adelanto de su próximo álbum Así es la vida. La canción combina elementos del country tradicional con sonidos característicos de la música mexicana, como la guitarra y la tuba, y explora la vulnerabilidad emocional y la soledad tras un amor que no regresó.

Legado 7 también se sumó a los estrenos musicales semana con 7 besos, una propuesta que mantiene el estilo del regional mexicano moderno. El tema retrata a un personaje que vive sin ataduras emocionales ni fronteras, moviéndose entre distintos escenarios y estilos de vida.

Herencia de Patrones lanzó su nuevo álbum El mundo es tuyo, inspirado en la película CLIKA, protagonizada por el vocalista y líder del grupo. El disco aborda la búsqueda del sueño americano desde la perspectiva de un músico de origen humilde y combina corridos de superación personal con mensajes de empoderamiento.

Finalmente, Pedro Capó estrenó el video oficial de Divina, grabado durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico que agotó las entradas el año pasado. El audiovisual captura la energía del concierto y acompaña una balada pop que funciona como una carta de admiración dedicada a una mujer, según explicó el propio artista.

La semana deja así un panorama diverso de lanzamientos que reflejan tanto la evolución de figuras consolidadas como el impulso de nuevas etapas creativas dentro de la música latina.