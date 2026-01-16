Menu
Home/Farándula/Estrenos musicales de la semana traen regresos y nuevas etapas

Estrenos musicales de la semana traen regresos y nuevas etapas

Facebook
Twitter
Pinterest
Imagen de archivo del cantante colombiano Manuel Turizo. EFE/ Juanjo Martin

Los estrenos musicales semana llegan con una mezcla de celebraciones de trayectoria, nuevos comienzos y sonidos que van del urbano al regional mexicano, con lanzamientos destacados de Arcángel, Farruko, Manuel Turizo, Herencia de Patrones y Pedro Capó.

Arcángel presentó su esperado álbum La 8va maravilla, un proyecto con el que conmemora veinte años de carrera musical. El disco reúne veinte temas y una amplia lista de colaboraciones que incluyen a Daddy Yankee, Ricky Martin y Belee. En el álbum conviven canciones de tono más reflexivo como Lúcido y Lluvia, junto a propuestas más rítmicas y pegajosas como Hoy se guaya y Fecha de vencimiento, en una producción que repasa distintas etapas de su trayectoria.

Farruko regresó con el sencillo Ay dale, una fusión de reguetón con reggae panameño junto al cantante Eddy Lover. La canción gira en torno al juego de la seducción y marca el primer lanzamiento del puertorriqueño desde octubre, cuando publicó Hay que volver, según informó su equipo.

Por su parte, Manuel Turizo abrió el año con Por un pendejo no se llora (Salud mi reina), una bachata de ritmo sensual que escribió junto a su hermano Julián Turizo. El tema se suma a la serie Salud mi reina, iniciada en 2024, y refuerza la faceta romántica del artista colombiano.

Dentro del regional mexicano, Codiciado presentó Todo pendejo, un adelanto de su próximo álbum Así es la vida. La canción combina elementos del country tradicional con sonidos característicos de la música mexicana, como la guitarra y la tuba, y explora la vulnerabilidad emocional y la soledad tras un amor que no regresó.

Legado 7 también se sumó a los estrenos musicales semana con 7 besos, una propuesta que mantiene el estilo del regional mexicano moderno. El tema retrata a un personaje que vive sin ataduras emocionales ni fronteras, moviéndose entre distintos escenarios y estilos de vida.

Herencia de Patrones lanzó su nuevo álbum El mundo es tuyo, inspirado en la película CLIKA, protagonizada por el vocalista y líder del grupo. El disco aborda la búsqueda del sueño americano desde la perspectiva de un músico de origen humilde y combina corridos de superación personal con mensajes de empoderamiento.

Finalmente, Pedro Capó estrenó el video oficial de Divina, grabado durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico que agotó las entradas el año pasado. El audiovisual captura la energía del concierto y acompaña una balada pop que funciona como una carta de admiración dedicada a una mujer, según explicó el propio artista.

La semana deja así un panorama diverso de lanzamientos que reflejan tanto la evolución de figuras consolidadas como el impulso de nuevas etapas creativas dentro de la música latina.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Bad Bunny adelanta su espectáculo para el entretiempo del Super Bowl
January 16, 11:00 AM
By
Farándula
La tercera temporada de Euphoria salta cinco años y regresa en abril
January 15, 10:15 AM
By
Farándula
Punta Cana reacciona a las denuncias contra Julio Iglesias mientras feministas exigen una investigación a fondo
January 15, 8:00 AM
By
Farándula
Los recuerdos más íntimos de Selena llegan al Museo del Grammy en Los Ángeles
January 15, 7:00 AM
By
Farándula
Yeison Jiménez: el legado musical, las palabras que hoy estremecen y el adiós de un país
January 14, 2:00 PM
By
Farándula
Un Aladdin latino llega a Broadway con Rodney Ingram como protagonista
January 14, 10:00 AM
By
Farándula
Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos
January 14, 9:00 AM
By
Farándula
Trevor Noah será el presentador de los Grammy por última vez en 2026
January 14, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *