Bad Bunny dedicó este lunes un mensaje lleno de nostalgia y gratitud al público de República Dominicana, luego del respaldo masivo que recibió durante los dos conciertos con los que abrió su gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ el pasado fin de semana en Santo Domingo.

En su texto, publicado en X, el artista puertorriqueño recordó la cercanía que siente con la isla vecina y cómo los dominicanos fueron de los primeros en creer en su música cuando apenas comenzaba su carrera.

“República Dominicana fue el primer país que me hizo sentir querido”

Bunny relató que su primera visita al país, en 2016, lo marcó profundamente. En aquel entonces, con pocas canciones y apenas 22 años, sintió una conexión inmediata con el público dominicano, que lo recibió con gritos de “el locooo”, “el conejooo” y “el mejol”.

“Como si ellos ya hubieran visto el futuro”, escribió. “[República Dominicana] terminó siendo tan importante y querida para mí. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda”.

El cantante comparó a los dominicanos con los puertorriqueños por las similitudes culturales entre ambos pueblos y aseguró que el cariño recibido este fin de semana lo hizo revivir esa primera sensación de apoyo.

Una parada que “no iba a ocurrir”

Bad Bunny reveló que, inicialmente, Santo Domingo no formaba parte de la gira por razones de logística y disponibilidad del estadio.

Sin embargo, destacó el esfuerzo del empresario dominicano Gamal Haché, quien insistió hasta hacerlo posible.

“Gracias a eso, tuve un inicio de gira que no esperaba, y que no sabía que necesitaba. WOW”, escribió el artista, señalando que esta visita fue “muy, muy especial”.

Dos conciertos que encendieron Santo Domingo

El viernes y sábado, el Estadio Olímpico vibró con una multitud que abarrotó el recinto para ver al artista interpretar éxitos como “Callaita”, “Baile Inolvidable” y temas de su nuevo disco.

Bad Bunny, considerado por Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, volvió a mostrar su conexión con el público dominicano, a quienes dedicó múltiples menciones durante sus presentaciones.

La posdata viral: mangú, salami y… ¿bateo contra Ohtani?

En un guiño humorístico muy en su estilo, Bunny cerró su mensaje con una posdata que desató risas en redes:

“En una semana comí tanto pero tanto mangú, salami y queso frito que si me paro a batear, se la saco del parque a Othani del primer pitcheo”.

Una referencia a la comida típica dominicana y al astro japonés de la MLB, Shohei Ohtani.