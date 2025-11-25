Buscar
Pavo de Thanksgiving: jugoso, dorado y con sabor clásico

Pavo de Thanksgiving: jugoso, dorado y con sabor clásico

Un buen pavo de Thanksgiving no necesita trucos complicados, solo una mezcla equilibrada de mantequilla, hierbas frescas y una cocción lenta que deje la carne jugosa por dentro y la piel perfectamente dorada. Esta receta es la versión que muchas familias juran que es “la mejor”, porque combina técnica sencilla con resultados consistentes.

El secreto está en el preparado previo: un untado generoso de mantequilla con hierbas debajo de la piel, un caldo aromático en la bandeja y un horneado paciente que permite que el pavo absorba sabor sin resecarse. Si estás buscando una receta confiable, clásica y con ese toque casero que define la temporada, este pavo de Thanksgiving es la opción ideal.

Ingredientes (para un pavo de 12–14 libras / 5–6 kg)

  • 1 pavo entero, descongelado
  • ½ taza de mantequilla suave
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla grande, partida en cuatro
  • 1 cabeza de ajo, cortada por la mitad
  • 2 limones partidos
  • 4 ramas de romero fresco
  • 4 ramas de tomillo fresco
  • 4 ramas de salvia fresca
  • Sal y pimienta al gusto
  • 3 tazas de caldo de pollo o vegetales

Para la mantequilla con hierbas

  • ½ taza de mantequilla suave
  • 1 cucharada de romero picado
  • 1 cucharada de tomillo picado
  • 1 cucharada de salvia picada
  • 1 cucharadita de ajo picado
  • Sal y pimienta

Preparación

1. Prepara el pavo

  1. Seca el pavo completamente con papel absorbente.
  2. Separa suavemente la piel del pecho con los dedos.
  3. Unta la mantequilla con hierbas debajo de la piel y por toda la superficie exterior.
  4. Sazona bien con sal y pimienta.

2. Rellena la cavidad (solo para aromatizar)

  • Cebolla
  • Ajo
  • Limones
  • Hierbas frescas

3. Prepara la bandeja

  1. Coloca el pavo en una bandeja profunda.
  2. Añade el caldo en el fondo para mantener humedad durante el horneado.

4. Horneado

  1. Precalienta el horno a 325 °F / 165 °C.
  2. Cubre ligeramente el pavo con papel aluminio.
  3. Hornea 3–3.5 horas, bañándolo con sus jugos cada 40–45 minutos.
  4. Retira el aluminio durante la última hora para dorarlo.
  5. El pavo estará listo cuando llegue a 165 °F / 74 °C en la parte más gruesa del muslo.

5. Descanso

Deja reposar el pavo 20–30 minutos antes de cortar para retener todos los jugos.

Consejos

  • Para una piel todavía más crujiente, deja el pavo destapado en el refrigerador 12 horas antes de cocinarlo.
  • Si quieres más sabor, añade una mezcla de vino blanco y caldo en la bandeja.
  • Guarda los jugos del fondo: son la base perfecta para gravy casero.

El pavo de Thanksgiving así preparado queda jugoso, aromático y con ese sabor familiar que todo el mundo espera en esta fecha.

El Especialito

