Pavo de Thanksgiving: jugoso, dorado y con sabor clásico

Un buen pavo de Thanksgiving no necesita trucos complicados, solo una mezcla equilibrada de mantequilla, hierbas frescas y una cocción lenta que deje la carne jugosa por dentro y la piel perfectamente dorada. Esta receta es la versión que muchas familias juran que es “la mejor”, porque combina técnica sencilla con resultados consistentes.
El secreto está en el preparado previo: un untado generoso de mantequilla con hierbas debajo de la piel, un caldo aromático en la bandeja y un horneado paciente que permite que el pavo absorba sabor sin resecarse. Si estás buscando una receta confiable, clásica y con ese toque casero que define la temporada, este pavo de Thanksgiving es la opción ideal.
Ingredientes (para un pavo de 12–14 libras / 5–6 kg)
- 1 pavo entero, descongelado
- ½ taza de mantequilla suave
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla grande, partida en cuatro
- 1 cabeza de ajo, cortada por la mitad
- 2 limones partidos
- 4 ramas de romero fresco
- 4 ramas de tomillo fresco
- 4 ramas de salvia fresca
- Sal y pimienta al gusto
- 3 tazas de caldo de pollo o vegetales
Para la mantequilla con hierbas
- ½ taza de mantequilla suave
- 1 cucharada de romero picado
- 1 cucharada de tomillo picado
- 1 cucharada de salvia picada
- 1 cucharadita de ajo picado
- Sal y pimienta
Preparación
1. Prepara el pavo
- Seca el pavo completamente con papel absorbente.
- Separa suavemente la piel del pecho con los dedos.
- Unta la mantequilla con hierbas debajo de la piel y por toda la superficie exterior.
- Sazona bien con sal y pimienta.
2. Rellena la cavidad (solo para aromatizar)
- Cebolla
- Ajo
- Limones
- Hierbas frescas
3. Prepara la bandeja
- Coloca el pavo en una bandeja profunda.
- Añade el caldo en el fondo para mantener humedad durante el horneado.
4. Horneado
- Precalienta el horno a 325 °F / 165 °C.
- Cubre ligeramente el pavo con papel aluminio.
- Hornea 3–3.5 horas, bañándolo con sus jugos cada 40–45 minutos.
- Retira el aluminio durante la última hora para dorarlo.
- El pavo estará listo cuando llegue a 165 °F / 74 °C en la parte más gruesa del muslo.
5. Descanso
Deja reposar el pavo 20–30 minutos antes de cortar para retener todos los jugos.
Consejos
- Para una piel todavía más crujiente, deja el pavo destapado en el refrigerador 12 horas antes de cocinarlo.
- Si quieres más sabor, añade una mezcla de vino blanco y caldo en la bandeja.
- Guarda los jugos del fondo: son la base perfecta para gravy casero.
El pavo de Thanksgiving así preparado queda jugoso, aromático y con ese sabor familiar que todo el mundo espera en esta fecha.