Bill Maher recibirá el premio Mark Twain al humor en Washington

El comediante y presentador Bill Maher recibirá el premio Mark Twain al humor estadounidense, considerado el mayor reconocimiento en el ámbito de la comedia en Estados Unidos.

La ceremonia se celebrará el próximo 28 de junio en Washington.

Un reconocimiento a su impacto en la comedia

Maher se convertirá en el vigésimo séptimo galardonado de este premio, que distingue a figuras con una influencia destacada en la sociedad a través del humor.

El reconocimiento destaca su trayectoria como creador y conductor del programa “Real Time with Bill Maher”, emitido por HBO desde 2003.

Un anuncio rodeado de polémica

El anuncio del premio generó confusión en días recientes, después de que el medio The Atlantic adelantara la información y fuera desmentida públicamente por un portavoz de la Casa Blanca.

Finalmente, la institución confirmó la entrega del galardón.

Humor provocador y trayectoria consolidada

Maher es conocido por su estilo directo, satírico y frecuentemente polémico, con el que ha abordado temas políticos y sociales durante décadas.

Desde la organización del premio destacaron su capacidad para influir en el debate público a través del humor.

Reacción del comediante

El propio Maher reaccionó con ironía al anuncio del premio.

“Me acaban de explicar en qué consiste el premio y, al parecer, es como un Emmy, solo que lo gano”, bromeó, en referencia a las múltiples nominaciones que ha recibido sin haber obtenido ese galardón.

Un premio con historia

El premio Mark Twain, creado en 1998, ha reconocido a algunas de las figuras más influyentes de la comedia, entre ellas Steve Martin, Tina Fey, Dave Chappelle y Adam Sandler.

La ceremonia será grabada y posteriormente emitida en Netflix, siguiendo el formato de ediciones anteriores.