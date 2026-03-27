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Tom Hanks protagonizará ‘The Comebacker’, nueva película de béisbol

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Archivo. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Tom Hanks volverá a la gran pantalla como protagonista de ‘The Comebacker’, una comedia dramática ambientada en el mundo del béisbol.

El proyecto marcará su reencuentro con la directora Marielle Heller, con quien ya trabajó en ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’.

Una historia sobre redención

La película estará basada en una obra de Dave Eggers y seguirá la historia de un reportero deportivo que cubre a los San Francisco Giants.

Cansado de su rutina, su vida da un giro cuando un joven lanzador despierta nuevamente su pasión por el deporte.

Reencuentro creativo

Además de dirigir, Heller también se encargará del guion y producirá la cinta junto a Hanks, quien participará a través de su productora.

Su colaboración anterior le valió al actor una nominación al Óscar, lo que eleva las expectativas sobre este nuevo proyecto.

Posibles incorporaciones al elenco

Según medios especializados, figuras como Bad Bunny y el actor Colman Domingo han mostrado interés en sumarse al reparto.

La posible participación del artista puertorriqueño ha generado atención, especialmente tras su reciente encuentro con Hanks durante un concierto en Australia.

Una agenda cargada para Hanks

El actor mantiene una agenda activa con varios proyectos en desarrollo, entre ellos ‘Greyhound 2’, ‘Lincoln in the Bardo’ y ‘Toy Story 5’, donde retomará su icónico papel como Woody.

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