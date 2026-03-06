Un equipo científico identificó un biomarcador supervivencia sangre que podría anticipar la probabilidad de que una persona mayor sobreviva al menos dos años. El hallazgo se basa en el análisis de pequeñas moléculas conocidas como piRNAs, presentes en el torrente sanguíneo.

La investigación fue liderada por Duke Health en colaboración con la Universidad de Minnesota y publicada en la revista Aging Cell. Según los autores, este descubrimiento abre la puerta a desarrollar análisis sencillos que permitan evaluar el estado biológico de adultos mayores con mayor precisión.

Los piRNAs son fragmentos de ARN que cumplen funciones clave en la vigilancia del genoma. Además, participan en la regulación del sistema inmunitario y en procesos de reparación celular. Sin embargo, su papel en la sangre humana había sido poco explorado hasta ahora.

Un biomarcador supervivencia sangre más preciso

El estudio analizó muestras de sangre de personas de 71 años o más. Los investigadores encontraron que niveles más bajos de ciertos piRNAs estaban asociados con una mayor supervivencia a corto plazo. De este modo, la combinación de solo seis de estas moléculas permitió predecir la supervivencia a dos años con una precisión de hasta el 86%.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo utilizó inteligencia artificial causal y técnicas de aprendizaje automático. En total, evaluaron 187 variables clínicas y 828 tipos de ARN pequeños en más de 1.200 muestras. Posteriormente, vincularon los datos con registros nacionales de mortalidad para determinar los resultados reales.

Según la autora principal, Virginia Byers Kraus, la capacidad predictiva de este biomarcador supervivencia sangre superó a factores tradicionales como la edad, el colesterol o el nivel de actividad física. Asimismo, los hallazgos fueron confirmados en un segundo grupo independiente de adultos mayores.

Próximos pasos en la investigación

Los científicos señalaron que aún se sabe poco sobre los piRNAs circulantes. No obstante, observaron que niveles elevados de algunos específicos podrían indicar que ciertos procesos biológicos no funcionan adecuadamente.

Mientras tanto, el equipo planea investigar si intervenciones médicas o cambios en el estilo de vida pueden modificar los niveles de estas moléculas. Además, evaluarán si terapias recientes, incluidas las basadas en GLP-1, influyen en este biomarcador supervivencia sangre.

Finalmente, los autores sostienen que comprender mejor estos mecanismos podría contribuir a diseñar estrategias para promover un envejecimiento más saludable y personalizado.