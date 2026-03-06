Hay platos que no se preparan a medias. El pozole rojo es uno de ellos. Se hace en olla grande, con tiempo y con intención. El maíz cacahuazintle hierve hasta abrirse como flor. El caldo se tiñe de rojo profundo gracias a los chiles secos. Y la cocina empieza a oler a reunión antes de que llegue nadie.

Su origen se remonta a tiempos prehispánicos. Con los siglos cambió la proteína, cambió el contexto, pero el maíz siguió siendo el corazón del plato. Hoy se sirve en celebraciones, fines de semana largos y mesas donde siempre hay espacio para uno más.

El secreto no está en hacerlo complicado. Está en dejar que cada elemento cumpla su función.

Ingredientes

1 kg de carne de cerdo en trozos

500 g de maíz cacahuazintle precocido

3 litros de agua

3 chiles guajillo sin semillas

2 chiles ancho sin semillas

2 dientes de ajo

1/2 cebolla

1 hoja de laurel

Sal al gusto

Para servir

Lechuga o repollo en tiras finas

Rábanos en rodajas

Cebolla picada

Orégano seco

Limón en gajos

Tostadas

Preparación

Coloca la carne en una olla grande con el agua y la hoja de laurel. Cocina hasta que esté suave, retirando la espuma que se forme. Incorpora el maíz y continúa cocinando a fuego medio. Hidrata los chiles en agua caliente durante 15 minutos. Licúa los chiles con el ajo, la cebolla y un poco del agua de remojo hasta obtener una salsa lisa. Cuela la mezcla y añádela a la olla. Cocina a fuego medio bajo hasta que el caldo tome color intenso y sabor profundo. Ajusta la sal.

Consejos útiles

Cocina el maíz el tiempo suficiente para que esté tierno y abierto.

Cuela la salsa de chile para lograr un caldo más limpio.

Si deseas un sabor más concentrado, deja hervir suavemente más tiempo.

Sirve muy caliente para que los acompañamientos se integren mejor.

El pozole rojo se sirve en plato hondo, con el caldo humeante y los granos de maíz visibles. Cada quien lo termina a su gusto con lechuga, rábano y limón. Es un plato que no se apura. Se sirve, se comparte y se disfruta con calma.