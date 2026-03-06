Menu
Pozole rojo, maíz que se abre y caldo que reúne a todos

© Hlphoto | Dreamstime.com

Hay platos que no se preparan a medias. El pozole rojo es uno de ellos. Se hace en olla grande, con tiempo y con intención. El maíz cacahuazintle hierve hasta abrirse como flor. El caldo se tiñe de rojo profundo gracias a los chiles secos. Y la cocina empieza a oler a reunión antes de que llegue nadie.

Su origen se remonta a tiempos prehispánicos. Con los siglos cambió la proteína, cambió el contexto, pero el maíz siguió siendo el corazón del plato. Hoy se sirve en celebraciones, fines de semana largos y mesas donde siempre hay espacio para uno más.

El secreto no está en hacerlo complicado. Está en dejar que cada elemento cumpla su función.

Ingredientes

  • 1 kg de carne de cerdo en trozos
  • 500 g de maíz cacahuazintle precocido
  • 3 litros de agua
  • 3 chiles guajillo sin semillas
  • 2 chiles ancho sin semillas
  • 2 dientes de ajo
  • 1/2 cebolla
  • 1 hoja de laurel
  • Sal al gusto

Para servir

  • Lechuga o repollo en tiras finas
  • Rábanos en rodajas
  • Cebolla picada
  • Orégano seco
  • Limón en gajos
  • Tostadas

Preparación

  1. Coloca la carne en una olla grande con el agua y la hoja de laurel. Cocina hasta que esté suave, retirando la espuma que se forme.
  2. Incorpora el maíz y continúa cocinando a fuego medio.
  3. Hidrata los chiles en agua caliente durante 15 minutos.
  4. Licúa los chiles con el ajo, la cebolla y un poco del agua de remojo hasta obtener una salsa lisa.
  5. Cuela la mezcla y añádela a la olla.
  6. Cocina a fuego medio bajo hasta que el caldo tome color intenso y sabor profundo. Ajusta la sal.

Consejos útiles

  • Cocina el maíz el tiempo suficiente para que esté tierno y abierto.
  • Cuela la salsa de chile para lograr un caldo más limpio.
  • Si deseas un sabor más concentrado, deja hervir suavemente más tiempo.
  • Sirve muy caliente para que los acompañamientos se integren mejor.

El pozole rojo se sirve en plato hondo, con el caldo humeante y los granos de maíz visibles. Cada quien lo termina a su gusto con lechuga, rábano y limón. Es un plato que no se apura. Se sirve, se comparte y se disfruta con calma.

El Especialito

