Hay platos que no se preparan a medias. El pozole rojo es uno de ellos. Se hace en olla grande, con tiempo y con intención. El maíz cacahuazintle hierve hasta abrirse como flor. El caldo se tiñe de rojo profundo gracias a los chiles secos. Y la cocina empieza a oler a reunión antes de que llegue nadie.
Su origen se remonta a tiempos prehispánicos. Con los siglos cambió la proteína, cambió el contexto, pero el maíz siguió siendo el corazón del plato. Hoy se sirve en celebraciones, fines de semana largos y mesas donde siempre hay espacio para uno más.
El secreto no está en hacerlo complicado. Está en dejar que cada elemento cumpla su función.
Ingredientes
- 1 kg de carne de cerdo en trozos
- 500 g de maíz cacahuazintle precocido
- 3 litros de agua
- 3 chiles guajillo sin semillas
- 2 chiles ancho sin semillas
- 2 dientes de ajo
- 1/2 cebolla
- 1 hoja de laurel
- Sal al gusto
Para servir
- Lechuga o repollo en tiras finas
- Rábanos en rodajas
- Cebolla picada
- Orégano seco
- Limón en gajos
- Tostadas
Preparación
- Coloca la carne en una olla grande con el agua y la hoja de laurel. Cocina hasta que esté suave, retirando la espuma que se forme.
- Incorpora el maíz y continúa cocinando a fuego medio.
- Hidrata los chiles en agua caliente durante 15 minutos.
- Licúa los chiles con el ajo, la cebolla y un poco del agua de remojo hasta obtener una salsa lisa.
- Cuela la mezcla y añádela a la olla.
- Cocina a fuego medio bajo hasta que el caldo tome color intenso y sabor profundo. Ajusta la sal.
Consejos útiles
- Cocina el maíz el tiempo suficiente para que esté tierno y abierto.
- Cuela la salsa de chile para lograr un caldo más limpio.
- Si deseas un sabor más concentrado, deja hervir suavemente más tiempo.
- Sirve muy caliente para que los acompañamientos se integren mejor.
El pozole rojo se sirve en plato hondo, con el caldo humeante y los granos de maíz visibles. Cada quien lo termina a su gusto con lechuga, rábano y limón. Es un plato que no se apura. Se sirve, se comparte y se disfruta con calma.