El principal sindicato de bomberos de Nueva York levantó la voz este lunes frente a uno de los descubrimientos más delicados relacionados con los atentados del 11 de septiembre: la existencia de decenas de cajas de documentos oficiales sobre toxinas en la Zona Cero que las autoridades locales habrían negado durante décadas.

El sindicato FDNY-UFA aseguró que la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Protección Ambiental (DEP) mantuvieron en secreto 68 cajas de archivos vinculados a los contaminantes que se liberaron tras el derrumbe de las Torres Gemelas, según reportó News 12. El hallazgo reavivó la desconfianza entre los primeros respondedores, especialmente tras un historial de enfermedades que ha afectado a miles de bomberos y trabajadores de emergencia desde 2001.

Andrew Ansbro, presidente del FDNY-UFA, compareció cerca del World Trade Center para denunciar lo ocurrido. Explicó que el sindicato y la ONG 911 Health Watch ya revisaron 24 cajas, cuyo contenido, dijo, “muestra cosas que no sabíamos”.

“Si estos documentos hubieran estado disponibles, podrían habernos ayudado a probar nuestros argumentos para obtener tratamientos de salud más rápido. Nos habría ahorrado años de lucha”, añadió Ansbro.

El caso salió a la luz después de que el New York Daily News informara en septiembre que abogados de la ciudad habían encontrado archivos relacionados con “peligros tóxicos del 11S” que las autoridades negaban tener. El sindicato calificó el supuesto ocultamiento como una traición hacia quienes arriesgaron su vida ese día.

Según AmNY, el sindicato exigirá respuestas directamente al alcalde Eric Adams y a funcionarios de alto nivel, incluyendo quién autorizó la ocultación de los documentos, por qué fueron escondidos y cuántas personas pudieron verse afectadas por la falta de información.

El descubrimiento ocurrió tras una legislación impulsada este verano por la concejala Gale Brewer, que obligó al Departamento de Investigación municipal a indagar qué se sabía sobre las toxinas y desde cuándo.

Un portavoz de la Alcaldía indicó a medios locales que no podían comentar el caso por estar en curso, aunque confirmó que la ciudad ya comenzó a entregar documentos a los abogados de los demandantes y que ambas partes están negociando un calendario para continuar el proceso.

Las consecuencias sanitarias han sido devastadoras. Según el Daily News, más bomberos de Nueva York han muerto por enfermedades vinculadas a toxinas del 11S (alrededor de 400) que por los propios ataques (343).