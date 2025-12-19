Brasil cerró agosto reafirmando su peso como potencia deportiva en el continente. El país sudamericano celebró títulos en la Copa América femenina de fútbol, disputada en Ecuador, y en los II Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción, además de una fuerte presencia en las principales competiciones de clubes de la región.

El dominio brasileño también se reflejó en el fútbol internacional, donde cinco de sus equipos avanzaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, confirmando la solidez de sus estructuras deportivas a nivel regional.

Brasil reina en la Copa América femenina

La selección brasileña femenina se impuso a Colombia en una final intensa disputada en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Tras 120 minutos sin goles, el título se definió en una extensa tanda de penaltis, en la que Brasil se impuso luego de siete ejecuciones por equipo.

Amanda y Marta Vieira fueron determinantes para la Canarinha, mientras que Linda Caicedo y Mayra Ramírez lideraron el esfuerzo colombiano. La derrota significó la cuarta final perdida por Colombia en el torneo, mientras que Marta amplió aún más su legado en el fútbol sudamericano.

Palou y Alcaraz brillan fuera del continente

Agosto también fue un mes dorado para el deporte español. Alex Palou confirmó su dominio absoluto en la IndyCar Series de Estados Unidos al conquistar su cuarto título consecutivo el 10 de agosto, tras superar en la decimoquinta fecha al mexicano Pato O’Ward, su último rival con opciones matemáticas.

El piloto catalán, de 28 años, coronó una temporada histórica que incluyó su triunfo en las 500 Millas de Indianápolis en mayo, convirtiéndose en el primer español en lograrlo.

En el tenis, Carlos Alcaraz levantó el trofeo del Masters 1000 de Cincinnati tras el abandono del italiano Jannik Sinner, entonces número uno del mundo, cuando el español dominaba 5-0 el primer set. Fue el tercer título del año para Alcaraz en esta categoría.

En el cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek se proclamó campeona al vencer a la italiana Jasmine Paolini por 7-5 y 6-4 en un partido de casi dos horas. La número dos del mundo sumó así el título número 24 de su carrera, curiosamente el mismo año en el que cumplió esa edad.

Brasil impone su ley en los Panamericanos Junior

En Asunción, la delegación brasileña lideró con autoridad la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, celebrados del 9 al 23 de agosto. Brasil acumuló 175 medallas, de las cuales 70 fueron de oro.

Estados Unidos terminó segundo con 142 preseas, 54 de ellas doradas, mientras que Colombia fue tercera con 115 medallas y 48 títulos. México y Argentina también mostraron avances como potencias emergentes del deporte continental.

Uno de los momentos más simbólicos del evento fue el oro compartido en natación entre la brasileña Stephanie Balduccini y la colombiana Isabella Bedoya, una imagen que quedó como ejemplo de deportividad. El impacto económico del evento dejó un saldo estimado de 23 millones de dólares para la capital paraguaya.

Libertadores y Sudamericana, entre el fútbol y la violencia

En la Copa Libertadores, las semanas finales de agosto definieron los cruces de cuartos de final, con clara mayoría de clubes brasileños y argentinos. Los emparejamientos incluyeron duelos de alto voltaje como River Plate ante Palmeiras, Vélez frente a Racing, Estudiantes contra Flamengo y Sao Paulo ante Liga de Quito.

En la Copa Sudamericana avanzaron Fluminense y Atlético Mineiro por Brasil, además de Alianza Lima, Bolívar, Lanús, Independiente del Valle y Once Caldas.

Sin embargo, el mes también dejó un episodio oscuro. El 20 de agosto, el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido y posteriormente cancelado por graves disturbios en las tribunas del estadio Libertadores de América. Las autoridades reportaron 111 detenidos y decenas de heridos, lo que derivó en acciones legales por parte de ambos clubes contra los aficionados involucrados.