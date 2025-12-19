El último trabajo de la cantante española Rosalía, Lux, fue elegido este viernes por el diario británico The Guardian como el mejor álbum de 2025, imponiéndose a Essex Honey de Blood Orange y Euro-Country de CMAT.

En su lista anual de los 50 mejores discos del año, el influyente medio británico describió Lux como una obra “monumental y maximalista”, en la que Rosalía logra equilibrar el pop con la música clásica, la experimentación con la accesibilidad, y la ambición artística con una sensibilidad emocional directa.

La selección fue realizada por un panel de 30 críticos musicales del periódico, entre ellos Michael Cragg, quien firmó el texto dedicado al álbum. El periodista destacó la audacia creativa de la artista catalana y su capacidad para construir una obra compleja sin perder conexión con el oyente.

“Con letras en 13 idiomas y referencias a decenas de figuras religiosas e históricas, el hecho de que Lux consiga trascender lo académico y lo conceptual es casi milagroso, y el mérito es exclusivamente de Rosalía”, escribió Cragg.

El crítico subrayó que no es la primera vez que la cantante dialoga con el pasado desde una mirada contemporánea, como ya ocurrió con El mal querer, aunque consideró que en esta ocasión el salto creativo es más arriesgado y ambicioso.

Según The Guardian, lo que eleva a Lux por encima del resto no es solo su riqueza sonora o sus composiciones multicapa, sino el espíritu lúdico que atraviesa todo el proyecto. Cragg comparó incluso a Rosalía con Björk en su etapa más influyente de los años noventa, por la forma en que su voz transmite asombro y arrastra al oyente a su universo creativo.

El álbum también incluye momentos de gran carga emocional, como la balada La Yugular o el cierre con Magnolias, piezas que, según el crítico, “rompen el corazón sin perder belleza”.

En la lista del diario británico también aparece otra figura latina. El octavo puesto fue para Debí tirar más fotos, el sexto álbum del puertorriqueño Bad Bunny, al que el medio definió como un artista capaz de sintetizar géneros tradicionales como la salsa, el bolero o el reguetón con una mirada contemporánea.

Lux ya había sido reconocido previamente por la revista Billboard, que lo situó en noviembre como el segundo mejor álbum del año. Con el respaldo de The Guardian, Rosalía consolida uno de los trabajos más celebrados de su carrera y uno de los lanzamientos musicales más influyentes de 2025.