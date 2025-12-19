El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la suspensión del Programa de Visas de Diversidad, conocido como la lotería de “green cards”, tras confirmarse que el sospechoso del ataque armado en la Universidad de Brown ingresó al país a través de este mecanismo migratorio.

La decisión fue anunciada este viernes por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien informó en su cuenta de X que el sospechoso, Claudio Manuel Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años, entró a Estados Unidos en 2017 mediante el programa DV1 y obtuvo la residencia permanente.

Noem señaló que, por instrucción directa de Trump, ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspender de inmediato el programa para evitar que “ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso”.

Sospechoso hallado muerto

El cuerpo de Neves Valente fue encontrado sin vida el jueves en un almacén de Salem, Nuevo Hampshire, y las autoridades informaron que el hombre se suicidó.

La Policía investiga posibles conexiones entre el ataque en la Universidad de Brown, ocurrido el 13 de diciembre, en el que murieron dos estudiantes, y el asesinato del profesor Nuno Loureiro, director del Centro de Fusión y Ciencia del Plasma del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien falleció el martes tras ser baleado un día antes en su vivienda, cerca de Boston.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si ambos hechos están directamente relacionados.

Qué es el Programa de Visas de Diversidad

De acuerdo con información publicada en la página oficial de USCIS, el Programa de Visas de Diversidad es administrado por el Departamento de Estado y otorga hasta 50.000 visas anuales a personas de países con bajos índices de inmigración hacia Estados Unidos.

Los beneficiarios son seleccionados al azar entre los solicitantes que cumplen los requisitos. La mayoría reside fuera del país y completa el proceso mediante trámites consulares, aunque una parte de los seleccionados ya se encuentra en territorio estadounidense con otro estatus migratorio legal.

Una vez seleccionados, los beneficiarios deben solicitar la tarjeta de residencia permanente y someterse a los mismos controles de seguridad, antecedentes y requisitos legales que cualquier otro solicitante de una “green card”.

Endurecimiento de la política migratoria

La suspensión del programa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de endurecimiento de las políticas migratorias impulsada por la Administración Trump, que en los últimos meses ha incluido restricciones de viaje, revisiones de procesos de naturalización y mayor escrutinio de programas de admisión legal.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha precisado si la suspensión del programa de visas de diversidad será temporal o permanente, ni qué ocurrirá con las solicitudes ya en curso.