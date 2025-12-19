El científico estadounidense Jon Kabat-Zinn, considerado el padre de la meditación de atención plena o mindfulness, advirtió que los algoritmos que impulsan las redes sociales son comparables a un “veneno” para la conciencia humana y pidió a los padres prestar especial atención al impacto que el uso del teléfono móvil está teniendo en niños y adolescentes.

“Los algoritmos que impulsan las redes sociales son tóxicos, son como un veneno”, afirmó Kabat-Zinn en una entrevista con EFE realizada en Ginebra, donde participó en actividades académicas y de formación vinculadas a la salud mental y los derechos humanos.

Kabat-Zinn, doctor en biología molecular, creó en 1979 en la Universidad de Massachusetts un programa de reducción del estrés basado en la meditación, inspirado en prácticas budistas pero presentado de forma laica y científica. Desde entonces, más de cuatro décadas de investigación han respaldado los beneficios del mindfulness en el tratamiento del estrés, el dolor crónico y múltiples trastornos físicos y psicológicos.

Advertencia a padres y educadores

En un contexto de cambios acelerados y sobreexposición digital, Kabat-Zinn recomendó a los padres regular el uso del teléfono móvil en casa, permitiendo ciertas funciones como la comunicación con amigos, pero limitando otras.

“Controlen el uso que sus hijos hacen de sus teléfonos”, insistió, subrayando que esta recomendación cobra especial importancia durante los periodos vacacionales, cuando niños y jóvenes disponen de más tiempo libre.

El investigador propone aplicar en el hogar prácticas que ya se utilizan en miles de aulas alrededor del mundo: guardar los teléfonos durante algunos minutos y dedicar ese tiempo a observar el cuerpo, la respiración y el momento presente.

Un hábito reciente con efectos profundos

Kabat-Zinn recordó que el teléfono móvil es un invento muy reciente, pero que ha transformado incluso la postura corporal de las personas.

“Ahora todo el mundo va por ahí así”, dijo, encorvando la espalda para imitar la posición habitual al mirar una pantalla.

Señaló además que muchas personas consultan su móvil de manera automática hasta 250 veces al día, un reflejo que, según afirma, puede observarse y gestionarse mediante el entrenamiento de la atención plena.

Mindfulness en hospitales y organizaciones internacionales

Durante su visita a Ginebra, Kabat-Zinn ofreció una charla al personal de derechos humanos de la ONU, centrada en cómo la conciencia interior puede mejorar la eficiencia, la resiliencia y la toma de decisiones en entornos de alta presión.

También participó en una conferencia en la Universidad de Ginebra, donde el principal hospital de la ciudad mantiene desde hace una década un programa de meditación basado en su método, dirigido a pacientes con depresión, trastorno bipolar, fibromialgia, enfermedades cardíacas, migrañas, hipertensión y otros padecimientos.

Además, el hospital ha desarrollado programas específicos para adolescentes, padres de niños hospitalizados y personal sanitario.

Una mirada al presente y al futuro

Kabat-Zinn comparó el escepticismo actual hacia la meditación en ámbitos políticos e institucionales con el rechazo inicial que tuvo su incorporación a la medicina hace décadas, antes de que la evidencia científica validara sus beneficios.

Refiriéndose a la situación política de Estados Unidos, concluyó con una reflexión personal:

“Trump no es el punto final de lo que está pasando en Estados Unidos. Puede que venga un periodo aún más oscuro, pero ni siquiera la oscuridad total es permanente”.

“Habrá ciclos de luz y de oscuridad, y entender eso es también meditación”, añadió. “Cuando me siento, dejo de hacer y simplemente me dejo llevar a lo que verdaderamente soy”.