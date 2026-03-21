BTS Arirang ventas ha marcado un regreso histórico para la banda surcoreana, que logró vender cerca de cuatro millones de copias de su nuevo álbum en solo 24 horas.

El lanzamiento llega justo antes de su esperado megaconcierto en Seúl, el primero desde 2022.

Un regreso con cifras récord

El sello BigHit Music confirmó que el álbum ‘Arirang’ superó ampliamente las cifras de lanzamientos anteriores.

Además, las ventas iniciales ya superan el desempeño que tuvo ‘Map of the Soul: 7’ durante su primera semana.

Este resultado refuerza el impacto global del grupo tras su pausa por el servicio militar obligatorio.

BTS domina las listas internacionales

El nuevo álbum no solo ha tenido éxito en ventas. También se posicionó como el más vendido en iTunes en 88 países.

Entre ellos destacan mercados clave como México, Italia y Suecia.

Asimismo, el disco representa una nueva etapa para la banda, consolidando su regreso al panorama musical internacional.

Un álbum con identidad cultural

‘Arirang’ incluye 14 canciones y toma su nombre de una pieza folclórica emblemática de Corea del Sur.

Por eso, el proyecto no solo apuesta por el éxito comercial, sino también por reforzar su identidad cultural.

Se trata del primer álbum de estudio del grupo desde ‘Proof’, lanzado en 2022.

Un megaconcierto que paraliza Seúl

Mientras tanto, la capital surcoreana se prepara para recibir a cientos de miles de fans.

El concierto se celebrará en la plaza de Gwanghwamun y será transmitido a nivel global.

Se espera que el evento sea uno de los espectáculos musicales más grandes del año.

RM actuará pese a lesión

Por otra parte, el líder de la banda, RM, participará en el concierto pese a una lesión en el tobillo.

El artista se presentará con movilidad reducida tras sufrir el accidente durante un ensayo.

Sin embargo, su presencia refuerza el compromiso del grupo con este esperado regreso.