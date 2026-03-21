Menu
Home/Noticias/Reina Sofía inaugura en Miami iniciativa histórica que destaca el papel de España en la independencia de Estados Unidos

Reina Sofía inaugura en Miami iniciativa histórica que destaca el papel de España en la independencia de Estados Unidos

Facebook
Twitter
Pinterest
La reina Sofía de España (i) camina junto a la presidenta de la Universidad de Miami Dade College, Madeline Pumariega (d) este viernes, a su llegada al evento 'Florida, Cuba y el Caribe en la Revolución Americana" en la Torre de la Libertad en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera

Reina Sofía fue el eje de un evento que busca reescribir parte de la historia que muchos prefieren ignorar. La reina emérita inauguró la iniciativa America&Spain250, un proyecto académico que conmemora los 250 años de la fundación de Estados Unidos.

El acto se celebró en la Torre de la Libertad, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Una iniciativa para rescatar la historia compartida

El proyecto America&Spain250 pretende destacar el papel de España en la Revolución Americana. Además, busca reforzar el reconocimiento de las comunidades hispanas en la historia del país.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Reina Sofía y se desarrollará a lo largo de varios años.

Asimismo, el programa académico reúne a instituciones como el Queen Sofía Spanish Institute, el Consulado de España en Miami y universidades locales.

Florida como punto clave en la historia

Durante el evento, expertos subrayaron la importancia estratégica de Florida en el contexto de la independencia estadounidense.

Por otra parte, historiadores analizaron aspectos poco conocidos, como el asentamiento de Fort Mose, considerado el primer pueblo de afrodescendientes libres en el país.

También se abordó cómo el papel de España ha sido, en muchos casos, minimizado en el relato histórico tradicional.

Participación institucional y enfoque académico

El encuentro contó con la presencia de autoridades y figuras académicas relevantes.

Entre ellas destacaron la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro, y la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega.

Además, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, asistió al evento, lo que refuerza el carácter regional de la iniciativa.

Premios y acuerdos para fortalecer vínculos

Mientras tanto, la agenda de la reina Sofía continuará con la entrega de los Premios Sophia a la Excelencia en el Pérez Art Museum Miami.

Estos reconocimientos destacan a figuras empresariales que han fortalecido los lazos entre Estados Unidos, España y América Latina.

Finalmente, se firmará un acuerdo educativo que permitirá desarrollar programas culturales y académicos conjuntos.

El convenio incluye becas y proyectos dirigidos a estudiantes, con el objetivo de profundizar el conocimiento histórico compartido entre ambos países.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Donald Trump lamenta la muerte de Chuck Norris y lo recuerda como un ícono del cine de acción y figura legendaria
March 21, 8:15 AM
By
Noticias
Marco Rubio gana terreno como posible sucesor de Trump, pero la guerra con Irán amenaza con frenar su ascenso político
March 21, 7:00 AM
By
Noticias
EE.UU. acusa a ejecutivo tecnológico de desviar servidores de inteligencia artificial a China en esquema millonario
March 20, 8:15 AM
By
Noticias
Jurado sigue sin veredicto en histórico juicio contra Instagram y YouTube por presunto daño a la salud mental
March 20, 8:00 AM
By
Noticias
Ola de calor histórica golpea el suroeste de EE.UU. con temperaturas récord en pleno final del invierno
March 20, 7:00 AM
By
Noticias
EE.UU. ve un cambio significativo en postura de Japón sobre Taiwán tras declaraciones de su primera ministra
March 19, 8:15 AM
By
Noticias
México detiene a siete personas con fines de extradición solicitadas por tribunales de Estados Unidos
March 19, 8:00 AM
By
Noticias
Astronautas de la NASA realizan primera caminata espacial de EE.UU. en más de un año para instalar nuevos paneles solares
March 19, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *