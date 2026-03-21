Reina Sofía fue el eje de un evento que busca reescribir parte de la historia que muchos prefieren ignorar. La reina emérita inauguró la iniciativa America&Spain250, un proyecto académico que conmemora los 250 años de la fundación de Estados Unidos.

El acto se celebró en la Torre de la Libertad, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Una iniciativa para rescatar la historia compartida

El proyecto America&Spain250 pretende destacar el papel de España en la Revolución Americana. Además, busca reforzar el reconocimiento de las comunidades hispanas en la historia del país.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Reina Sofía y se desarrollará a lo largo de varios años.

Asimismo, el programa académico reúne a instituciones como el Queen Sofía Spanish Institute, el Consulado de España en Miami y universidades locales.

Florida como punto clave en la historia

Durante el evento, expertos subrayaron la importancia estratégica de Florida en el contexto de la independencia estadounidense.

Por otra parte, historiadores analizaron aspectos poco conocidos, como el asentamiento de Fort Mose, considerado el primer pueblo de afrodescendientes libres en el país.

También se abordó cómo el papel de España ha sido, en muchos casos, minimizado en el relato histórico tradicional.

Participación institucional y enfoque académico

El encuentro contó con la presencia de autoridades y figuras académicas relevantes.

Entre ellas destacaron la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro, y la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega.

Además, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, asistió al evento, lo que refuerza el carácter regional de la iniciativa.

Premios y acuerdos para fortalecer vínculos

Mientras tanto, la agenda de la reina Sofía continuará con la entrega de los Premios Sophia a la Excelencia en el Pérez Art Museum Miami.

Estos reconocimientos destacan a figuras empresariales que han fortalecido los lazos entre Estados Unidos, España y América Latina.

Finalmente, se firmará un acuerdo educativo que permitirá desarrollar programas culturales y académicos conjuntos.

El convenio incluye becas y proyectos dirigidos a estudiantes, con el objetivo de profundizar el conocimiento histórico compartido entre ambos países.