Menu
Home/Noticias/Donald Trump lamenta la muerte de Chuck Norris y lo recuerda como un ícono del cine de acción y figura legendaria

Donald Trump lamenta la muerte de Chuck Norris y lo recuerda como un ícono del cine de acción y figura legendaria

Facebook
Twitter
Pinterest
EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

La muerte de Chuck Norris ha generado reacciones inmediatas, entre ellas la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lamentó el fallecimiento del actor y experto en artes marciales a los 86 años.

El mandatario lo recordó como un hombre fuerte y cercano a su entorno político.

Trump reacciona a la muerte de Chuck Norris

Desde la Casa Blanca, Trump describió al actor como un “tipo duro” y destacó su apoyo a lo largo de los años.

El presidente también pidió a los medios que transmitieran sus condolencias a la familia del intérprete, quien falleció tras una emergencia médica repentina.

Un ícono del cine de acción

Chuck Norris dejó una huella profunda en la cultura popular gracias a su carrera en el cine y la televisión.

Uno de sus momentos más recordados fue su pelea con Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972), una escena que se convirtió en referencia dentro del género de artes marciales.

Más adelante, consolidó su fama mundial con la serie Walker, Texas Ranger, donde interpretó a un agente que combatía el crimen con disciplina y un fuerte código moral.

De estrella de acción a fenómeno cultural

Con el paso del tiempo, Norris trascendió su carrera actoral para convertirse en un fenómeno viral.

Los conocidos “Chuck Norris Facts” circularon por internet durante años, exagerando sus habilidades de forma humorística y convirtiéndolo en una figura casi mitológica dentro de la cultura digital.

Su vínculo con la política

Además de su trayectoria artística, Norris fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano.

A lo largo de su vida expresó su apoyo a figuras políticas conservadoras, incluyendo a Ronald Reagan y al propio Donald Trump.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Reina Sofía inaugura en Miami iniciativa histórica que destaca el papel de España en la independencia de Estados Unidos
March 21, 9:00 AM
By
Noticias
Marco Rubio gana terreno como posible sucesor de Trump, pero la guerra con Irán amenaza con frenar su ascenso político
March 21, 7:00 AM
By
Noticias
EE.UU. acusa a ejecutivo tecnológico de desviar servidores de inteligencia artificial a China en esquema millonario
March 20, 8:15 AM
By
Noticias
Jurado sigue sin veredicto en histórico juicio contra Instagram y YouTube por presunto daño a la salud mental
March 20, 8:00 AM
By
Noticias
Ola de calor histórica golpea el suroeste de EE.UU. con temperaturas récord en pleno final del invierno
March 20, 7:00 AM
By
Noticias
EE.UU. ve un cambio significativo en postura de Japón sobre Taiwán tras declaraciones de su primera ministra
March 19, 8:15 AM
By
Noticias
México detiene a siete personas con fines de extradición solicitadas por tribunales de Estados Unidos
March 19, 8:00 AM
By
Noticias
Astronautas de la NASA realizan primera caminata espacial de EE.UU. en más de un año para instalar nuevos paneles solares
March 19, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *