La muerte de Chuck Norris ha generado reacciones inmediatas, entre ellas la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lamentó el fallecimiento del actor y experto en artes marciales a los 86 años.

El mandatario lo recordó como un hombre fuerte y cercano a su entorno político.

Trump reacciona a la muerte de Chuck Norris

Desde la Casa Blanca, Trump describió al actor como un “tipo duro” y destacó su apoyo a lo largo de los años.

El presidente también pidió a los medios que transmitieran sus condolencias a la familia del intérprete, quien falleció tras una emergencia médica repentina.

Un ícono del cine de acción

Chuck Norris dejó una huella profunda en la cultura popular gracias a su carrera en el cine y la televisión.

Uno de sus momentos más recordados fue su pelea con Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972), una escena que se convirtió en referencia dentro del género de artes marciales.

Más adelante, consolidó su fama mundial con la serie Walker, Texas Ranger, donde interpretó a un agente que combatía el crimen con disciplina y un fuerte código moral.

De estrella de acción a fenómeno cultural

Con el paso del tiempo, Norris trascendió su carrera actoral para convertirse en un fenómeno viral.

Los conocidos “Chuck Norris Facts” circularon por internet durante años, exagerando sus habilidades de forma humorística y convirtiéndolo en una figura casi mitológica dentro de la cultura digital.

Su vínculo con la política

Además de su trayectoria artística, Norris fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano.

A lo largo de su vida expresó su apoyo a figuras políticas conservadoras, incluyendo a Ronald Reagan y al propio Donald Trump.