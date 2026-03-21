Menu
Home/Farándula/Video del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio será publicado tras acuerdo legal en Nueva York

Video del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio será publicado tras acuerdo legal en Nueva York

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto de archivo del artista estadounidense Justin Timberlake. EFE/IAN LANGSDON

El video arresto Justin Timberlake finalmente verá la luz, aunque no exactamente como fue grabado. Un acuerdo legal permitirá la publicación de una versión editada del material, tras una disputa entre el cantante y las autoridades de Sag Harbor, en Nueva York.

El caso reabre el debate sobre privacidad y acceso público a este tipo de grabaciones.

Acuerdo para publicar un video editado

La decisión llega después de que varios medios solicitaran el acceso al video bajo la Ley de Libertad de Información.

Inicialmente, Timberlake intentó frenar su difusión mediante una demanda contra el municipio donde fue detenido.

Sin embargo, ambas partes alcanzaron un acuerdo avalado por un juez para permitir la publicación del material con ediciones.

Timberlake alegó daño a su reputación

En su demanda, el artista argumentó que el video lo mostraba en un momento de extrema vulnerabilidad.

Señaló que incluía detalles íntimos de su comportamiento y apariencia durante el arresto, lo que podría exponerlo al ridículo y al acoso público.

También sostuvo que su difusión no respondía a un interés público legítimo.

La decisión judicial y sus implicaciones

El juez Joseph Farneti determinó que la publicación de una versión editada no constituye una invasión injustificada de la privacidad.

Este punto fue clave para permitir que el material salga a la luz, aunque bajo ciertas condiciones.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha exacta en que el video será divulgado.

Un caso que ya tenía consecuencias legales

El arresto ocurrió en junio de 2024, cuando Timberlake fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

Meses después, en septiembre, el cantante se declaró culpable de un delito menor.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía, pagó una multa, cumplió 25 horas de servicio comunitario y participó en un anuncio de seguridad pública.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Seúl se transforma para el regreso de BTS con un megaconcierto que atraerá a cientos de miles de fans
March 20, 9:00 AM
By
Farándula
El tráiler de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ rompe récord histórico y se convierte en el más visto de todos los tiempos
March 20, 8:00 AM
By
Farándula
Diego Torres anuncia gira en México con su ‘Mi Norte & Mi Sur Tour’ y apuesta por nuevos sonidos sin perder su esencia
March 19, 5:15 PM
By
Farándula
Chuck Norris es hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica y se mantiene de buen ánimo
March 19, 4:30 PM
By
Farándula
Jochy Santos recibe el Gran Soberano en una gala marcada por la música, homenajes emotivos y llamados al respeto en los medios
March 19, 9:00 AM
By
Farándula
Reseña de Project Hail Mary: ciencia ficción que revive el cine
March 19, 8:00 AM
By
Farándula
Zendaya desmiente rumores de boda secreta con Tom Holland tras viralización de imágenes falsas
March 18, 9:00 AM
By
Farándula
Karol G alimenta expectativas de anunciar su Tropicoqueta Tour con señales en redes y posibles fechas
March 18, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *