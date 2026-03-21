Mbappé jugará contra Atlético de Madrid y lo hará en plenitud física, según confirmó su técnico Álvaro Arbeloa, quien dejó claro que el delantero francés está listo para ser titular tras su regreso ante el Manchester City.

El atacante, que venía de una lesión de rodilla, ya mostró buenas sensaciones en Inglaterra y apunta a ser una de las piezas clave en el derbi.

Mbappé vuelve al once con plena confianza

Arbeloa no dejó lugar a dudas sobre el estado del jugador. El técnico aseguró que solo regresaría cuando estuviera completamente recuperado, y lo visto en el Etihad confirmó esa decisión.

El francés mostró explosividad en sus primeros minutos tras la lesión, algo que refuerza la confianza del cuerpo técnico de cara a un partido de máxima exigencia.

El entrenador destacó que las sensaciones del jugador en los entrenamientos han sido determinantes para su regreso.

Courtois, baja sensible para el Real Madrid

La noticia negativa para el equipo blanco es la ausencia de Thibaut Courtois, quien sufrió una rotura muscular en el cuádriceps durante el partido ante el Manchester City.

Aunque el club estimó una recuperación de aproximadamente mes y medio, Arbeloa evitó fijar plazos concretos, apostando por una evolución progresiva.

El técnico reveló que fue él quien decidió sustituir al portero al descanso, pese a que el propio Courtois quería continuar en el partido.

Lunin tendrá una gran oportunidad

Ante la baja del portero belga, el ucraniano Andriy Lunin asumirá la titularidad en un escenario de alta presión.

Arbeloa mostró total confianza en su rendimiento, recordando que ya ha demostrado su nivel en anteriores oportunidades con el club.

La plantilla, según el técnico, cuenta con alternativas de alto nivel incluso ante la ausencia de figuras clave.

Mbappé y Bellingham, listos también para sus selecciones

Pese a las recientes lesiones, tanto Mbappé como Jude Bellingham han sido convocados por sus selecciones nacionales.

Arbeloa respaldó estas decisiones, señalando que es normal que jugadores de su nivel representen a sus países, especialmente con el Mundial en el horizonte.

El técnico también confirmó que Bellingham ya está disponible y podría tener minutos en el derbi.