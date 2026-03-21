El síndrome de Cotard es uno de los trastornos neurológicos más desconcertantes documentados por la medicina. Las personas que lo padecen desarrollan una convicción extrema y persistente de que están muertas, de que no existen o de que han perdido partes esenciales de su cuerpo.

El trastorno fue descrito por primera vez en 1880 por el neurólogo francés Jules Cotard. Durante una conferencia médica, Cotard presentó el caso de una paciente que afirmaba no tener cerebro, nervios ni órganos internos. La mujer también creía que estaba condenada a una existencia eterna porque ya no podía morir.

Desde entonces, el síndrome de Cotard ha sido identificado en muy pocos pacientes en todo el mundo. Se considera una condición extremadamente rara dentro de la psiquiatría. Sus síntomas suelen aparecer junto con depresión severa, ansiedad profunda o trastornos psicóticos.

Quienes padecen este síndrome pueden desarrollar delirios muy intensos. Algunos aseguran que su cuerpo está en descomposición. Otros dicen que su sangre ha desaparecido o que sus órganos dejaron de funcionar. En ciertos casos, los pacientes incluso creen ser inmortales porque ya están muertos.

Uno de los aspectos más inquietantes del síndrome de Cotard es que el cerebro de la persona interpreta la realidad de forma completamente alterada. Estudios neurológicos sugieren que puede existir una desconexión entre las áreas del cerebro responsables del reconocimiento del propio cuerpo y aquellas que procesan las emociones.

Este tipo de alteración puede hacer que el paciente perciba su propia existencia como algo irreal o inexistente. Esa percepción distorsionada termina convirtiéndose en una creencia absoluta que la persona defiende con total convicción.

El síndrome suele estar asociado con otras condiciones psiquiátricas, incluyendo esquizofrenia, trastorno bipolar y episodios graves de depresión. En algunos casos también se ha observado tras lesiones cerebrales o enfermedades neurológicas.

El tratamiento del síndrome de Cotard requiere intervención psiquiátrica especializada. Las terapias pueden incluir medicación antipsicótica, tratamiento para la depresión y, en situaciones severas, terapia electroconvulsiva.

Aunque los casos son raros, el trastorno sigue siendo un recordatorio inquietante del poder que tiene el cerebro para moldear nuestra percepción de la realidad. Cuando los mecanismos que nos permiten reconocernos a nosotros mismos fallan, incluso la idea más básica de la existencia puede desaparecer.