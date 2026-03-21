Marco Rubio sucesor de Trump ya no suena como una idea lejana dentro del Partido Republicano. El actual secretario de Estado ha recortado distancia frente al vicepresidente JD Vance y empieza a posicionarse como una figura clave de cara a las elecciones de 2028.

Sin embargo, su creciente protagonismo también lo coloca en el centro de una crisis que podría definir su futuro político: la guerra con Irán.

Rubio gana terreno dentro del Partido Republicano

En los últimos meses, el ascenso de Rubio ha sido notable. Según encuestas recientes, su nivel de aprobación entre votantes republicanos ha crecido de forma significativa, acercándose al del vicepresidente.

El propio Donald Trump ha contribuido a ese impulso, elogiándolo públicamente y consultando incluso a donantes sobre una posible candidatura presidencial, donde Rubio salió favorecido frente a Vance.

Su protagonismo también ha aumentado dentro del gobierno, acumulando funciones clave y consolidándose como una de las figuras más influyentes de la administración.

De rival a aliado de Trump

El escenario actual contrasta con el pasado. Hace una década, Rubio y Trump eran rivales directos en las primarias republicanas, con enfrentamientos constantes.

Tras su derrota, Rubio logró reposicionarse dentro del movimiento trumpista, alineándose con su agenda y ganando confianza dentro del círculo más cercano del presidente.

Ese cambio estratégico lo llevó a convertirse en el primer hispano en ocupar la Secretaría de Estado, además de asumir otras responsabilidades de alto nivel.

La guerra con Irán, el mayor riesgo político

El conflicto con Irán representa ahora el mayor desafío para Rubio.

La guerra, iniciada a finales de febrero, ha generado rechazo en buena parte de la opinión pública y ha dejado víctimas estadounidenses, además de impactos económicos como el aumento en los precios del combustible.

Al estar directamente vinculado a la política exterior del país, Rubio podría cargar con el costo político si la situación se prolonga o empeora.

Vance mantiene perfil bajo y gana ventaja estratégica

Mientras Rubio se expone, JD Vance ha optado por una estrategia más discreta.

Cercano a la base más fiel del movimiento MAGA, ha evitado confrontar públicamente al presidente, pero ha mostrado reservas sobre el conflicto en privado.

Esa posición podría jugar a su favor, especialmente entre votantes que rechazan intervenciones militares prolongadas.

El factor Trump sigue siendo decisivo

A pesar del crecimiento de Rubio, su futuro político sigue dependiendo en gran medida de Donald Trump.

Dentro del Partido Republicano, el respaldo del expresidente continúa siendo determinante, especialmente entre las bases.

Y si algo ha demostrado Trump, es que puede cambiar de favorito más rápido que cambia el clima político en Washington.