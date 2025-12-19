La Arquidiócesis de Nueva York presenta Buenas Noticias, su nueva plataforma digital en español

La Arquidiócesis de Nueva York lanzó oficialmente Buenas Noticias, una nueva plataforma digital en español diseñada para compartir noticias, historias y contenidos relacionados con la fe católica dirigidos a la comunidad hispana. El proyecto nace como una extensión de The Good Newsroom, el medio digital de la arquidiócesis en inglés que fue presentado en 2022, y refuerza su compromiso con la evangelización a través de los medios modernos.

El lanzamiento fue marcado con una Misa especial y una recepción celebradas el miércoles 10 de diciembre en la Catedral de San Patricio. La ceremonia fue presidida por monseñor Joseph A. Espaillat, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Nueva York, quien también ofreció la homilía. Concelebraron el padre Enrique Salvo, rector de la catedral, y el padre Fredy Patiño, director del Centro Católico Carismático.

La celebración reunió a numerosos representantes diplomáticos y líderes comunitarios. Entre los asistentes se encontraban el cónsul general de Argentina en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé; la cónsul adjunta de Argentina, Natalia Lorena Acevedo; el cónsul general de Chile en Nueva York, Felipe Allard; el cónsul general de Guatemala en Nueva York, Víctor Ramírez; y Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, diplomático y cónsul para Asuntos Culturales del Consulado General de España en Nueva York, además de otras figuras destacadas de la comunidad.

Durante la Misa, el periodista Ronen Suarc participó leyendo la Primera Lectura, mientras que la reportera de TelevisaUnivision, Gelena Solano, dirigió la Oración a los Fieles, aportando un carácter especial al acto litúrgico que marcó el inicio oficial de la plataforma.

Monseñor Joseph A. Espaillat destacó la importancia de este nuevo medio para la comunidad hispana. Según expresó, Buenas Noticias representa mucho más que un sitio web, ya que busca convertirse en una voz de esperanza, unidad y fe para una comunidad católica hispana en constante crecimiento dentro de la Arquidiócesis de Nueva York.

Tras la Misa, los asistentes participaron en una recepción para conmemorar el lanzamiento formal del proyecto. Buenas Noticias publicará contenidos en español que incluyen historias de parroquias locales, ministerios, testimonios personales, así como noticias locales, internacionales y del Vaticano. La iniciativa refuerza la misión de la arquidiócesis de comunicar el mensaje de la Iglesia de manera accesible y cercana, utilizando plataformas digitales para llegar a una audiencia más amplia.